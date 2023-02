Al via lavori nella caserma dei Vigili del Fuoco a Carbonia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Vigili del Fuoco di via Roma a Carbonia, eseguiti dalla società in house So.Mi.Ca.

S.p.A. Gli interventi sono finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha assegnato al Comune un contributo, relativo all'annualità 2022, pari a 52.175,88 euro, da destinare a interventi in infrastrutture sociali.

"Si tratta di un contributo importante che ci consente di mettere in sicurezza, riqualificare e garantire maggiore decoro all'edificio comunale di via Roma, attualmente sede del Comando dei Vigili del Fuoco, un presidio fondamentale e insostituibile in città e nel territorio, un baluardo con funzioni dedite al soccorso pubblico, alla prevenzione ed estinzione incendi, alla protezione civile e alla difesa civile", dice il sindaco Pietro Morittu.

Come ha precisato l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu, "gli interventi programmati nella caserma dei Vigili del Fuoco ci permettono di rifare il look a una struttura, edificata intorno alla fine degli anni Settanta, che merita di essere all'altezza dell'elevato ruolo che viene svolto dai suoi operatori, costantemente al servizio del prossimo, ovvero della collettività, con massimo impegno e dedizione".

I lavori riguardano la rimozione delle vecchie membrane bituminose dei canali di gronda dello stabile principale, nell'impermeabilizzazione delle stesse e nella fornitura e posa in opera di nuovi canali di gronda e scossaline in alluminio.

Prevista inoltre la rimozione dell'attuale manto impermeabile degli stabili ospitanti i locali tecnici, la posa in opera di nuove membrane impermeabilizzanti per una superficie di circa 300 metri quadrati, la messa in sicurezza dei cornicioni, di una porzione di struttura metallica di copertura danneggiata e parzialmente divelta dalle forti raffiche di vento verificatesi nei mesi autunnali e la parziale ricostruzione degli spessori di copriferro degradato. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna