Al via la sfilata di Su Marrulleri: a Marrubiu grande pubblico nonostante il maltempo

Marrubiu

Fino a tardi la sfilata interprovinciale con carri e gruppi mascherati in arrivo da tutta l’Isola

Ha preso il via Marrubiu la grande sfilata interprovinciale di Su Marrulleri 2023.

A percorrere le vie del paese, tra balli, tanto colore e allegria sette gruppi in maschera e undici carri allegorici.

Nonostante la pioggia che ha cominciato a cadere poco prima della partenza della manifestazione, il grande pubblico non si è fatto attendere.

La sfilata dei gruppi mascherati e dei carri è partita da via dei Martiri e percorrerà le vie Napoli, Oristano e Tirso, con punto di arrivo in via Piave. Al termine del percorso, spettacolo e divertimento si sposteranno in piazza Amsicora con il dj set a cura dei dj di Radiolina.

Su Marrulleri si chiuderà con le premiazioni in piazza Amsicora e una serata nella discoteca Why Not, a partire dalle 23.