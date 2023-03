Al via la Settimana per la prevenzione oncologica: visite gratuite a Cabras e Simaxis

Oristano

Il programma dell’iniziativa organizzata dalla Lilt di Oristano

Partita questa mattina da Terralba con un convegno su “L’importanza della prevenzione per vivere in salute”, proseguirà anche nei prossimi giorni la la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica 2023, organizzata in provincia dalla Lilt Oristano.

“L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita, fondamentale per vincere il cancro”, spiega la presidente della Lega provinciale, Eralda Licheri. “Come ogni anno il simbolo dell’iniziativa sarà l’olio extravergine di oliva 100% italiano, che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. La salute si conquista innanzitutto a tavola: secondo l’American Institute for Cancer Research (AICR), oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile all’alimentazione, intesa sia in termini quantitativi che qualitativi. Diversi studi hanno confermato il significativo ruolo dei cibi nello sviluppo di determinate forme di cancro, come anche la capacità per altri di prevenirne la formazione. Ciò significa che una larga percentuale dei tumori potrebbe essere prevenuta semplicemente con una dieta corretta ed una scelta mirata e ragionata degli alimenti”.

La campagna fa tappa a Cabras e Simaxis rispettivamente il 24 e 25 marzo. Sarà possibile effettuare visite di prevenzione del melanoma. A Cabras accederanno alla visita le persone che hanno fatto richiesta in precedenza. Per avere informazioni si può contattare la Lilt Oristanese al numero 0783.74368 e lasciare un messaggio in segreteria, indicando il proprio numero di telefono. Il nome servirà per creare una lista di riserva dalla quale attingere in caso di rinunce.

A Simaxis le visite saranno effettuate dalle 10.30 nella sede dell’Avis comunale. Per prenotare è necessario mandare un messaggio al numero 346.2190724.

“Durante la settimana verrà pubblicato sulla nostra pagina Facebook Lilt Oristano un webinar con la biologa nutrizionista Carmen Murru sul tema della prevenzione a tavola”, continua Eralda Licheri. “Ci spiegherà i benefici di una corretta alimentazione per mantenere il nostro corpo in salute e aumentare, così, la consapevolezza su quanto i nostri comportamenti e il nostro stile di vita può incidere nella lotta contro i tumori”.

“Inoltreverranno allestiti degli stand informativi sabato 18 marzo a Terralba e giovedì 23 marzo a Cabras”, continua la presidente di Lilt Oristano: “le nostre volontarie con un piccolo contributo offriranno le bottigliette di olio extravergine d’oliva insieme agli opuscoli informativi che avranno come testimonial Giorgio Locatelli, con il messaggio Come on ragazzi, muovetevi”.

Lo chef consiglia: “Per vivere bene e a lungo, bisogna fare ogni giorno una lunga passeggiata, mangiare sano, e non dimenticare di sottoporsi agli screening periodici per la prevenzione dei tumori”.

“La Lilt di Oristano”, conclude la presidente Eralda Licheri, “non smette mai di impegnarsi nella promozione degli sani stili di vita e in questo caso nella sensibilizzazione a una corretta alimentazione: la nostra dieta mediterranea può aiutare a contrastare l’insorgenza del 35% dei tumori, che sono causati proprio dalle cattive abitudini alimentari”.