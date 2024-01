Al via la raccolta fondi per Maria e Alessandro, i coniugi infermieri ustionati nell’incendio della loro casa a Nuoro

Al via la raccolta fondi per Maria e Alessandro, i coniugi infermieri ustionati nell’incendio della loro casa. Grande manifestazione di affetto e solidarietà dai colleghi

Maria Canu e Alessandro Carena sono stati operati a Sassari, dopo esseri rimasti gravemente ustionati a causa di un incendio nel loro appartamento di Nuoro, in Via Einaudi, nella notte di Capodanno.

I colleghi della coppia di infermieri di entrambi gli ospedali in cui lavorano: San Francesco, dove lavora Maria Canu e Hospice dello Zonchello, dove presta servizio Alessandro Carena, si sono mobilitati per raccogliere fondi su GoFundMe . “Avranno bisogno di tutto il nostro aiuto per ricominciare a vivere. Aiuto morale e aiuto materiale” scrivono sulla piattaforma.

La solidarietà e l’affetto nei confronti di Maria e Alessandro non si è fatta attendere ed è anzi travolgente, al momento sono stati già donati più di 12 mila euro con oltre 270 donazioni.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/per-maria-ed-alessandro