Al via la maturità per 1.156 studenti oristanesi: domani affronteranno la prima prova scritta

Oristano

Da quest’anno la formula dell’esame sarà quella pre-pandemia

Anche 1.156 studenti oristanesi domani affronteranno la prima prova dell’esame di Stato. Saranno 1.130 candidati delle 70 classi degli istituti superiori provinciali e 26 candidati esterni.

In Sardegna i maturandi sono complessivamente 12.444, sul totale di 536.008 sotto esame in tutta Italia.

Quest’anno le modalità saranno quelle precedenti al periodo pandemico: due prove scritte a carattere nazionale, decise dal Ministero, e un colloquio. E ci saranno commissari interni ed esterni. In provincia di Oristano le commissioni saranno complessivamente 35.

La prima prova. Si svolgerà domani (mercoledì 21 giugno) con modalità identiche in tutti gli istituti, a disposizione sei ore. Serve ad accertare la padronanza della lingua italiana. Saranno sette le tracce a disposizione dei maturandi di tutti gli indirizzi di studio. I temi saranno top secret fino alle 8.30 del mattino, ma – come ogni anno – il toto traccia è già aperto.

I siti dedicati agli studenti ricordano gli imminenti anniversari, dai quali potrebbero arrivare suggerimenti per le tracce: ad esempio, 100 anni dalla pubblicazione del libro “La coscienza di Zeno”, di Italo Svevo. Ma nel 2023 ricorre anche l’80° anniversario dalla fine del fascismo in Italia e il 75° dall’entrata in vigore della Costituzione. Tre le tracce di attualità si ricorda la guerra in Ucraina, la morte della regina Elisabetta II, ma anche l’intelligenza artificiale

Le tipologie di elaborato sono tre: l’analisi del testo con due tracce, una di poesia e l’altra di prosa; il testo argomentativo, con tre diverse tracce tra cui scegliere; il tema di attualità, con due diverse tracce.

La seconda prova. Si svolgerà giovedì (22 giugno). È legata alla disciplina che caratterizza il corso di studi. Latino per il Liceo classico, matematica per il Liceo scientifico, e le materie tecniche per gli Istituti tecnici.La seconda prova quest’anno torna a essere nazionale, a differenza dell’anno scorso quando le tracce erano state elaborate dalle singole commissioni d’esame.

La terza prova scritta si svolgerà il 27 giugno: un questionario a risposta chiusa, sul modello delle simulazioni svolte durante l’anno scolastico. I colloqui orali inizieranno al termine delle tre prove scritte.

Martedì, 20 giugno 2023