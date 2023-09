Al via la Festa dello Sport a Monserrato: fine settimana con basket, zumba e calcio a cinque

Monserrato – Un altro ricco weekend di sport in città: basket, pallavolo, danza, pattinaggio artistico, tiro con l’arco, scherma medievale, baseball, rugby, zumba, tennistavolo, calcio a 5, zumba, softair, ginnastica ritmica, attività cinofila, muay thai potranno essere praticate questa sera in via dell’Argine dalle ore 17,30 alle 20. Il sindaco Tomaso Locci: “La preziosa collaborazione dell’Assessora alle Politiche Giovanili Fabiana Boscu ha permesso all’Assessorato allo Sport, di cui detengo delega, la realizzazione di questa importante manifestazione: 15 diverse discipline sportive presentate ai ragazzi come a chiunque voglia mettersi o rimettersi in gioco. Un’occasione per avvicinarsi a conoscere discipline non conosciute o non praticate: tiro con l’arco, danza, arti marziali, calcio a 5 e tante altre.

Ringraziamo la PGS, il suo Presidente Andrea Nazzaro e tutte le Associazioni sportive che prenderanno parte a questa inclusiva e coinvolgente manifestazione, voluta per avvicinare tutti ad una sana pratica sportiva”.

“La Festa dello Sport” non è solo un momento di conoscenza e pratica delle varie discipline bensì un’occasione per socializzare e riscoprire i valori legati al gioco e alle regole di gruppo: ampiamente sponsorizzato e incentivato dai comuni e dai medici, lo sport è sempre più usato come strumento per il benessere fisico e mentale.