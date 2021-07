Al via l’estate bosana. Si parte con il concerto del pianista Moncher

Bosa

Tra luglio e settembre una sessantina gli eventi in programma

Entra nel vivo oggi il cartellone estivo degli eventi estivi a Bosa con l’inizio della XVI edizione del festival “Bosa Antica”, a cura del Comune e dell’associazione culturale InterArtes. Si parte con il concerto inaugurale “En Souvenir de Aldo”, con Francesco Maria Moncher al piano. Appuntamento alle 21 al chiostro del Carmelo.

Il programma è stato realizzato dall’amministrazione comunale con il supporto di associazioni e operatori culturali del territorio e non solo, uniti nel comune desiderio di garantire opportunità di intrattenimento alla cittadinanza e ai tanti turisti che anche in questo 2021 hanno scelto Bosa quale meta delle loro vacanze.

Il 7 agosto ci sarà l’inaugurazione della seconda edizione di “Linguaggi d’autore”, presso il chiostro dei Cappuccini. Si tratta di una mostra evento che proporrà opere degli artisti locali e non, ma anche conferenze, reading letterari e concerti. Ci sarà spazio anche per il Premio di arte ceramica Fratelli Melis 2021, che la città dedica ai suoi figli illustri Federico e Melkiorre Melis, organizzato dall’Assessorato alla Cultura guidato da Alessandro Campus, in collaborazione con la locale Pro Loco, il Messy Lab.

Tra luglio e settembre gli eventi saranno una sessantina. Sono ad ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per alcune iniziative sarà obbligatoria la prenotazione attraverso i canali di volta in volta comunicati dal Comune o dall’organizzatore della manifestazione. Gli ingressi saranno consentiti nel pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19.

Il calendario degli eventi estivi a Bosa:

9 Luglio Concerto inaugurale “XIV Festival Bosa Antica”

En Souvenir de Aldo

Francesco Maria Moncher

Musiche di F. Chopin, F. Liszt, A. Scriabin, C. Debussy

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

10 Luglio Antonello Menne presenterà il suo libro “Da Roma a Gerusalemme” a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

10 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – L’Arpa magica – Paloma Tironi, arpa – Musiche di A. Hasselmanc, M. Tournier

h. 21.00 Chiostro del Carmelo

11 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Allievo e Maestro a Confronto

Integrale delle Sonate per vl e pf di L. v. Beethoven

h. 21.00 Chiostro del Carmelo

12 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Beethoven e la forma Sonata

Integrale delle Sonate per vl e pf di L. v. Beethoven

H. 21.00 Chostro del Carmelo

13 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Concerto dei migliori allievi dei Laboratori e delle Masterclass

H. 19.00 Chiostro del Carmelo

13 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Omaggio a Raymond Guiot

Silvia Careddu, Riccardo Ghiani, flauto

Francesca Carta, pianoforte

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

14 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” Integrale delle Sonate per vl e pf di L. v. Beethoven

H. 19.00 Chiostro del Carmelo

14 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Il Gusto della trascrizione ai tempi di Beethoven

Riccardo Ghiani, flauto

Michelangelo Lentini, violino

Francesco Maria Moncher, violoncello

Francesca Carta, pianoforte

Musiche di L. v. Beethoven/ J. N. Hummel

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

15 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Integrale delle Sonate per vl e pf di L. v. Beethoven

Francesco Fadda, violino

Francesco Maria Moncher, pianoforte

Sonata n° 7 op. 31 n° 2

H. 19.00 Chiostro del Carmelo

15 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Ludvig il Poeta

Integrale delle Sonate per vl e pf di L. v. Beethoven

Michelangelo Lentini, violino

Francesca Carta, pianoforte

Sonata n° 5 op. 24; Sonata n° 10 op. 96

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

16 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Beethoven il Titano

Integrale delle Sonate per vl e pf di L. v. Beethoven

Ivan Rabaglia, violino

Alberto Miodini, pianoforte

Sonata n° 4 op. 23; Sonata n° 8 op. 30 n° 3; Sonata n° 9 op. 47

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

17 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Danzando nel tempo

Dimitri Mattu, violino

Angela Oliviero, pianoforte

Musiche di M. Marais, L. Boccherini, L. v. Beethoven, G. Rossini, J. Brahms

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

17 Luglio Eleonora Galia presenterà il libro “Volevo vivere a colori” a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

18 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Concerto dei migliori allievi dei Corsi e delle Masterclass

h. 19.00 Chiostro del Carmelo

18 Luglio “XIV Festival Bosa Antica” – Concerto dei migliori allievi delle Masterclass – Premio Bosa Antica

h. 21.00 Chiostro del Carmelo

19 Luglio “Convivenza in tempi di crisi permanenti” – Simposio artistico e mostra fino al 24 Luglio

Intrattenimento musicale con Marina Pittau

Chiostro del Carmelo

20 Luglio Letture e animazione del gruppo AnimAttori a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

23 Luglio “Convivenza in tempi di crisi permanenti” – Il Requiem di Mozart: L’inizio del viaggio degli Astronauti attraverso l’arte e la società – a curadi Enrico Fauro con il gruppo gli Argonauti

Dalle h. 17.00 alle h. 21.00 Chiostro del Carmelo

23 Luglio Luca Urgu presenterà la sua raccolta di racconti “Storie da bar” a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

24 luglio S’Academia ‘e su sardu presenterà il volume “Su Sardu Standard” a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

25 Luglio Concorso di poesia in lingua sarda “Premio Luisa Monti” a cura dell’Associazione Luisa Monti

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

28 Luglio Presentazione del libro “ Mario Melis – Il Presidente dei Sardi”. Incontro con l’autore Anthony Muroni.

h. 21.00 Chiesa del Carmelo

29 Luglio Presentazione del libro “ Il Governo comunale”. Incontro con l’autore dott. Guido Sechi.

h. 21.00 Chiostro del Carmelo

30 Luglio Serata Luisa Monti – Intrattenimento Musicale – a cura dell’Associazione Luisa Monti

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

30/31 Luglio 5RITMI – Spaceholder Marcella Cardini – a cura dell’Associazione Sesto Continente

h. 21.30 Via dei Conciari

AGOSTO

01 Agosto Celebrazione Santa Maria del Mare

Bosa Marina

03 Agosto Artiginende – approdi legati all’artigianato artistico a cura dell’Associazione Sesto Continente

Dalle h. 17.00 alle h. 23.00 – Via Emilio Scherer Concia 53

03 Agosto Esibizione del gruppo musicale I Nimael

H. 21.00 Piazzale Stella Maris

04 Agosto Paolo Mastino presenta il libro “Fame – conversazione con Papa Francesco” di Gianni Garrucciu – a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

05 Agosto Presentazione del libro “ Memorie di Pendio Grande”. Incontro con l’autore Antonio Ledda.

h. 21.00 Chiesa del Carmelo

06 Agosto GRAN PARATA CARTOONS: Circa 20 elementi tra Mascotte Cartoon, Artisti di strada, animatori, bolle di sapone e palloncini

h. 20.30 Corso Vittorio Emanuele

06 Agosto Serata di Poesia – a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

07 Agosto Linguaggi d’Autore 2021 – Viaggio tra arte e artigianato nella Città dei colori

Inaugurazione della mostra e premiazione del concorso internazionale Premio di arte ceramica Fratelli Melis 2021.

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

07 Agosto : Reading Musicale: fronte del mare. Letture libere per musica libera by Les Bosons a cura dell’Associazione Sesto Continente

h. 20,30 – Lungo Temo Scherer

8 Agosto : “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Conferenza “I fratelli Melis e la Ceramica” Antonello Cuccu e Antonello Carboni presentano il percorso artistico di Federico e Melkiorre Melis.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

09 Agosto : “Note d’Estate” – Esibizione di gruppi musicali locali a cura dell’Associazione Caos Calmo

h. 22.00 Piazzale Stella Maris

10 Agosto : Notte di San Lorenzo – Easy Sound Band in concerto – Special guest Paqujto Farina

h. 22.00 Piazzale Stella Maris

11 Agosto Biodiversità: incontro con le associazioni attive operanti nel territorio. Il pomodoro dell’orto bio – scambio di sementi – a cura dell’Associzione Sesto Continente

Dalle h. 17.00 alle h. 23.00 Lungotemo Scherer

11 Agosto Aperitivo con Morricone – Omaggio a Morricone – Melodie in filodiffusione per la Città

Dalle h. 19.30 alle h. 21.30

12 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Conferenza relatore dott. Pier Tonio Pinna

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

13 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Reading musicale – Sandru Dessì narra Grazia Deledda.

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

14 Agosto Sestetto Musicale “Nuoro Swing Pioneers” – racconti di Swing

h. 22.00 Chiostro del Carmine

14 Agosto Arte & Musica Live – Pittura, fotografia, danza, video e musica – creare e improvvisare insieme a cura dell’Associazione Sesto Continente

h. 20.00 Lungo Temo Scherer

16 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Esibizione del Coro SS. Cosma e Damiano.

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

17 Agosto The Bubble’s man – animazione per ragazzi e bambini

Dalle h 21.00 – Piazzale Capitaneria di Porto – Lungomare Bosa Marina

18 Agosto Paolo Mastino presenta il libro “Una strana Nebbia” con l’autore Federico Zatti a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

19 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Esibizione del Coro di Bosa

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

20 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Laboratorio di ceramica con Pinna Monne e Stefania Spanedda

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 9.00 – Centro Storico

20 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

All’origine dell’artigianato artistico in Sardegna: ceramiche e rappresentazioni femminili (o umane) tra la preistoria e l’Età nuragica – Conferenza di Franco Campus.

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

20 Agosto Pier Bruno Cosso presenta il suo ultimo libro “Solo danni collaterali” a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

21 Agosto : “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Reading musicale. Storie di bar e da bar di Luca Urgu

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melkiorre Melis e Messy Lab.

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

24 Agosto “Linguaggi d’Autore” viaggio tra le Arti e l’Artigianato nella Città dei Colori

Associazione Anderas – Casa de Popolo

Conferenza “Essere giovani non è un problema”

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco M. Melis

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

25 Agosto Cantones a Ghitarra – Associazione culturale Melodias de Sardigna esibizione dei principali protagonisti del canto a chitarra tradizionale

In collaborazione con Associazione Turistica Pro Loco Melis

h. 21.00 Chiostro del Carmine

25 Agosto: Artigianende: approdi legati all’artigianato artistico a cura dell’Associazione Sesto Continente

Dalle h. 17.00 alle ore 21.00 Lungotemo Scherer Concia 53

26 Agosto Convegno sulla preghiera cantata Deus ti salvet Maria con il Coro di Bosa

H. 21.00 Chiostro del Carmelo

27-28-29 Agosto Laboratorio di improvvisazione musicale – Conduce Silvia Corda

a cura dell’Associazione Sesto Continente

h. 19 – Chiostro dei Cappuccini

29 Agosto: Sfilata di Moda – a cura di Capoterra 2000

h. 21.00 Ex Convento dei Cappuccini

SETTEMBRE

3 settembre “Cyberbullismo: problemi e soluzioni” – Serata con Davide Arcai a cura della Biblioteca Parrocchia Stella Maris

h. 21.00 Piazzale Stella Maris

11 e 12 settembre Celebrazioni di Nostra Signora di Regnos Altos