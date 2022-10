Il lavoro dei tre artisti avverrà nella sede all’aperto dell’Auser di Uras, in via Eleonora 123. Potrà essere seguito da chiunque voglia partecipare. Il servizio di accoglienza sarà garantito dai volontari dell’associazione la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18, tutti i giorni sino al prossimo 23 ottobre, giorno di chiusura del simposio con la presentazione finale delle sculture che saranno sistemate e custodite in tre piazze del centro campidanese.

Dalle 17, nella sala polivalente di via Roma, il direttore artistico Gigi Taras presenterà i tre artisti selezionati: la prima è Aurora Avvantaggiato, una giovanissima scultrice di Taranto con un curriculum invidiabile che ha colpito la commissione. Seguiranno gli altri due artisti selezionati: Jacopo Cau, altro giovane scultore di Ales, per finire con l’esperto Giuseppe Solinas, scultore di Villanova Truschedu.

Gigi Taras

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail