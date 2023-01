“Con questo intervento – afferma l’assessore delle Politiche del mare Alessandro Guarracino – si eleva alla dovuta importanza l’attenzione sulla tutela ambientale del delicato ecosistema del Poetto, ponendo anche rimedio ad alcune carenze strutturali dei precedenti interventi. Al contempo si vuol valorizzare la fruibilità del litorale da parte di soggetti deboli, e dei fruitori in genere, garantendo il rispetto delle esigenze pratiche degli operatori balneari. Ovviamente tutte le attività di sensibilizzazione e le buone pratiche risulteranno fondamentali per preservare l’amata ‘spiaggia dei centomila’”

Il progetto prevede la creazione di una struttura di protezione del sistema dunale con elementi di chiusura perimetrale e cartellonistica informativa, la manutenzione delle soluzioni di ingegneria naturalistica esistenti e la modifica degli ingressi alla spiaggia. Previsti inoltre interventi di difesa passiva delle dune, la realizzazione di accessi a mare per disabili su sedia a ruote, con adeguate passerelle rimovibili, e la realizzazione di aree ombreggiate attrezzate per fumatori.

