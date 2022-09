Al via attività del Centro educazione ambientale a Platamona - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 30 SET - Con una conferenza di Legambiente hanno preso il via oggi le attività del Centro per l'educazione ambientale e la sostenibuilità (Ceas) allo stagno e ginepreto di Platamona. Una tavola rotonda con i Comuni di Sassari e Sorso, i rappresentanti di Agt e Associazioni studentesche dell'Università di Sassari, di scuola e autorità civili e militari, che ha acceso un faro sull'importanza del Ceas anche in relazione agli obiettivi ambientali indicati dall'agenda 2030 dell'Onu.

"Ceas fungerà da centro d'educazione ambientale, ma in sinergia con tutti i soggetti che hanno a cuore lo stesso sviluppo di attività, progetti e ragionamenti di sistema. Vogliamo sia centro di ritrovo, di ascolto e un centro culturale che possa valorizzare le eccellenze del territorio", ha detto Michele Meloni, presidente del circolo Legambiente Sassari L'Olivastro.

Un impegno sottolineato anche dalla direttrice del Ceas stagno di Platamona, Maria Carmela Caria: "Il nostro impegno è educare il visitatore all'uso sostenibile della risorsa, da mantenere e da tutelare. Partendo dalla conoscenza della peculiarità dello spazio e del territorio per creare all'interno della struttura un percorso virtuale da rivivere poi con passeggiate giornaliere vissute nel rispetto dell'ambiente". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna