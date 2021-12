Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L’incontro del 7 gennaio si terrà a Cabras alle 15 nel salone della chiesa Sacro Cuore, in via Trieste.

Organizza la sezione Sinis Cabras Oristano di Italia Nostra che, dopo aver tenuto la parte teorica del corso online in autunno, ora è pronta ad organizzare dei laboratori in presenza, guidati da esperti della sede nazionale di Italia Nostra.

Valorizzare e far conoscere tanti beni materiali e immateriali dimenticati e/o abbandonati. Con l’anno nuovo, a Cabras partirà un laboratorio incentrato sui beni comuni: appuntamento per venerdì 7 gennaio.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a