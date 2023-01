Oristano

Si punta a convocare l’assemblea costituente in tempi brevi

“Il Distretto rurale della Sardegna centro occidentale è un modo per mettere insieme più settori produttivi: agricoltura, pesca, ambiente, turismo, cultura e dare a questi una forma compatibile alle potenzialità di sviluppo del territorio”. Questa è per i rappresentanti del gruppo promotore del costituendo ente, il Gal Barigadu Guilcer, il Gal Marmilla, il Gal Sinis e i Comuni di Oristano, Arborea, San Nicolò d’Arcidano e Terralba, una delle tante opportunità legate alla creazione dei distretti rurali di cui si è discusso martedì scorso a Oristano, nella sala convegni dell’Hospitalis Sancti Antoni.

Ad aprire i lavori il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, a cui ha fatto seguito l’intervento dell’assessora comunale alle attività produttive, Rossana Fozzi, che ha riconosciuto nello strumento Distretto rurale una grossa opportunità per lo sviluppo e la crescita delle imprese che aderiranno.

Il presidente del Gal Barigadu Guicer, Pietro Arca, ha tenuto a sottolineare i numerosi tentativi da parte del gruppo promotore di dare vita a un unico Distretto rurale per la provincia di Oristano, ribadendo l’importanza di godere di una forte rappresentanza istituzionale al suo interno.

Il presidente Gal Sinis e del Flag Pescando Alessandro Murana, invece, ha messo in risalto l’unicità della proposta del Distretto Sardegna centro occidentale, che vede l’integrazione progettuale dei comparti dell’agricoltura e della pesca, grazie alla presenza di importanti realtà imprenditoriali che potranno fare da traino per imprese di più piccole dimensioni. Murana ha tracciato anche i prossimi passi da compiere per il formale riconoscimento del distretto e invitato i presenti a formalizzare la propria adesione attraverso il pagamento di una quota associativa simbolica, variabile in base alle dimensioni e alla tipologia di socio aderente, così da giungere in tempi brevi alla convocazione dell’assemblea costituente. È stata sottolineata, inoltre, l’esigenza di ampliare la partecipazione ad altri soggetti privati e istituzionali.

Il direttore del Gal Sinis Cristiano Deiana ha presentato il fabbisogno emerso dalle imprese agricole e della pesca durante i workshop di progettazione partecipata che si sono svolti in vari centri dell’Oristanese nei mesi scorsi, evidenziando come la strategia da presentare alla Regione è ormai in fase di definizione.