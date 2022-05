C’erano Zorro di tutte le età e fra loro Mycola Vykhodtsev, campione nato in Ucraina ma che gareggia per i colori dell’Italia.

È in città che il 28 maggio si terrà il terzo raduno mondiale degli Zorro riuniti per rendere alla zeta – che oggi sui carri armati russi è diventata simbolo di morte – il suo significato di giustizia e di ribellione contro le oppressioni.

Zorro sta arrivando. Lunedì scorso, mentre il sole tramontava e una bellissima luna piena cominciava a risorgere in tutto il suo splendore dopo l’eclisse della notte precedente, decine di imbarcazioni condotte da misteriosi spadaccini mascherati hanno fatto rotta simbolicamente verso Oristano, insieme al canoista campione del mondo Under 23 Mycola Vykhodtsev e al musicista Gavino Murgia.

Foto Ufficio Stampa Università di Aristan

Gavino Murgia e Mycola Vykhodtsev - Foto Ufficio Stampa Università di Aristan

