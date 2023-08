Al telefono ordinava pizze e birra e poi rapinava i fattorini: ora è in cella

Cronaca

Cagliari

Per l’ultima consegna si è presentato un poliziotto

Le trappole tese ai fattorini della consegna pizze hanno fatto finire in carcere un cagliaritano di 44 anni, sotto accusa per una rapina, una tentata rapina e uno scippo, commessi fra il 9 e il 14 agosto.

L’uomo fermato ieri dalla polizia aveva preso di mira due pizzerie cittadine: telefonava per ordinare pizze e birra, avvertiva la pizzeria di mandare il resto per 100 euro, e indicava per la consegna un indirizzo in via delle Coccinelle.

All’arrivo del fattorino in moto, lo minacciava con un coltello, si faceva consegnare i soldi scappava a piedi, con i cartoni delle pizze e le bottiglie di birra.

Gli investigatori della Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Cagliari hanno identificato l’uomo attraverso il numero di cellulare utilizzato per ordinare le pizze e gli hanno teso una trappola. Il 14 agosto, quando ha telefonato per ordinare altre pizze, la consegna è stata affidata a un agente in divisa da fattorino.

Dopo aver estratto il coltello, l’uomo ha capito che qualcosa non andava ed è scappato. La polizia l’ha cercato per alcuni giorni e ieri l’ha trovato a casa di un parente. Ora il rapinatore è in carcere a Uta, in attesa dell’udienza di convalida del fermo.

