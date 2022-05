Paulilatino

La prima giovedì prossimo. Si replica il 13 e il 14 maggio

Debutta al teatro Grazia Deledda di Paulilatino lo spettacolo “Il bosco di carta”, una coproduzione Teatro Instabile e Teatrop. L’appuntamento è per giovedì prossimo 12 maggio.

Ispirato al dramma degli incendi boschivi che hanno devastato il Montiferru nel luglio 2021, la fiaba racconta dell’incontro, proprio in quei boschi, tra un pastore e una giovane turista. Ben presto le domande curiose della ragazza realizzeranno il prodigio: la trasformazione del pastore nel folletto delle foreste Wolik; il risveglio del bosco e il ritorno degli animali.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Aldo Sicurella. Gli alberi e gli animali sono di Pietro Bonaccurso del Teatrop di Lamezia Terme, le musiche originali della maestra Cristina Greco. Il pastore-folletto è interpretato da Noà Giobbe mentre la giovane turista sarà Marianna Pinna.

Dedicata ai bambini dai 2 ai 5 anni, la messinscena prevede la presenza del pubblico sullo stesso piano dell’azione scenica. Si debutta alle 18.30 di giovedì 12 e si replica il 13 e il 14 maggio, sempre alla stessa ora.

Lo spettacolo sarà subito in tour nelle scuole dell’infanzia di Santu Lussurgiu, Oristano, Ghilarza, Riola Sardo, Samugheo, Fordongianus, San Nicolò d’Arcidano, Nughedu Santa Vittoria e Cabras.

“Il bosco di carta” è stato realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Teatro.

Il costo del biglietto è 3 euro. Nei giorni di spettacolo la biglietteria del teatro Grazia Deledda sarà aperta a partire dalle 17.30 (per informazioni 0785.55087 tasto 1 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

Lo spettacolo. Sardegna, estate 2021. Gli incendi nel Montiferru sono arrivati fino al mare e centinaia e centinaia di ettari di bosco sono andati distrutti come se fosse un “bosco di carta”. Questo evento è stato il volano di uno spettacolo fortemente e volutamente ecologista. Tra fantasia e realtà la storia è quella della giovane turista Samuela, che dalle spiagge del Sinis, in Sardegna, zaino in spalla decide di allontanarsi dal mare e avventurarsi nelle montagne del Montiferru.

Samuela giunge in un ovile dove conosce un vecchio pastore, tziu Antoni, che oltre a pascolare le pecore, dimesso e sorridente, passa le giornate nei boschi a far buchi per terra per seminare ghiande. Tziu Antoni, nello spettacolo, assumerà le sue vere sembianze di folletto e le ghiande diventeranno i nuovi alberi del bosco.

Wolik, venuto apposta dal nord del mondo per salvare i nostri boschi, insegnerà a Samuela e a tutti noi a conoscere e prendersi cura della natura e di tutti gli animali. Samuela conoscerà piante e cespugli, ascolterà i racconti degli animali, imparerà il loro linguaggio e diventerà la regina del bosco. Solo lei, potrà salvare la natura dall’inciviltà di tutti quelli che continuano a sporcare i boschi e, peggio ancora a dargli fuoco.

Wolik, l’essere soprannaturale dei boschi, potrà solo insegnarci a vivere in simbiosi con la natura ma sarà l’uomo che con il suo arbitrio, dovrà apprezzare, rispettare e tutelare l’ambiente che ci circonda.

