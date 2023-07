Al tabacchino con 2 carte rubate, topo d’auto fregato dalle telecamere a Sinnai.

Denunciato dai carabinieri a Sinnai per furto aggravato un 32enne del luogo, disoccupato, e noto per precedenti. I militari, grazie anche all’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno accertato che l’uomo nella notte del 2 giugno scorso in via Argentina, si è introdotto all’interno di una Jeep Compass, di proprietà di un imprenditore di Monserrato. Dopo aver aperto e rovistato all’interno dell’abitacolo, il ladro ha portato via un borsello contenente effetti personali e due carte di credito, utilizzate successivamente presso un distributore di tabacchi. E proprio presso l’esercizio pubblico è stato perfettamente ripreso in volto dalla telecamera di sorveglianza.