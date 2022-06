Oristano

Si cerca di ridurre le trasferte a Cagliari o Sassari dall’Oristanese in caso di sindromi coronariche acute

Dalla prossima settimana all’ospedale San Martino di Oristano sarà nuovamente operativa, ma solo per 12 ore alla settimana, l’attività di Emodinamica, la struttura di riferimento per la diagnosi e la cura delle sindromi coronariche acute.

Lo comunica in una nota la direzione della Asl di Oristano, che spiega come la riattivazione del servizio – interrotto dal dicembre 2021 a causa dell’insufficienza di specialisti a disposizione – sia possibile grazie alla collaborazione fra l’Unità operativa di Cardiologia-Utic (Unità terapia intensiva coronarica) del San Martino, guidata dal dottor Francesco Dettori, e la scuola di specializzazione in Cardiologia dell’Università di Sassari, diretta dal professor Giuseppe De Luca, con cui la Asl di Oristano ha stipulato una convenzione. L’accordo consentirà alla struttura oristanese non solo di acquisire l’esperienza di professionalità di spicco, come lo stesso professor De Luca, che opererà in loco, ma anche di formare nuovi emodinamisti da inserire stabilmente nell’organico del reparto.

Il servizio, sempre secondo la nota della Asl, sarà a breve implementato per altre dodici ore settimanali. Successivamente l’attività dovrà essere ulteriormente estesa con l’arrivo di nuove risorse provenienti dal concorso per Cardiologia in fase di conclusione, dal quale la Asl di Oristano ha richiesto sei medici.

«La riapertura dell’Emodinamica rappresenta un passo importante e risponde a un’esigenza di salute molto sentita dai cittadini», afferma il direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Serusi, «perché consente di trattare sul territorio le patologie coronariche, patologie per le quali il fattore tempo è fondamentale. Naturalmente il nostro obiettivo è quello di ampliare progressivamente l’orario di apertura del servizio fino a portarlo a pieno regime».

Il laboratorio di Emodimanica del San Martino, dotato di moderne tecnologie ed attrezzature, è stato inaugurato a marzo di 14 anni fa grazie all’impegno dell’allora primario Marino Marchi e di alcuni validissimi emodinamisti.

Dopo l’esodo dei professionisti che vi erano impegnati, da qualche anno il servizio funziona per poche ore alla settimana e a singhiozzo, affidato unicamente alla disponibilità di alcuni cardiologi in arrivo dalle Asl di Sassari e di Cagliari. Disponibilità che è venuta meno alla fine dell’anno scorso, da quando cioè il servizio è stato completamente chiuso. Dallo scorso mese di ottobre si susseguono gli annunci di imminente riapertura del servizio per 24 ore.

Ora l’ospedale oristanese dovrebbe essere in grado di garantire, anche se per pochissime ore in una settimana, il trattamento degli infarti e delle patologie del miocardio e di assistere le persone che ne sono affette nell’intero percorso di cura, dalla diagnosi alla riabilitazione. Continuerà comunque a essere necessario il trasferimento dei pazienti in altri centri, specie a Cagliari e a Sassari, per gli interventi d’urgenza nei giorni non coperti dal servizio. Sono circa 200 all’anno i pazienti trasferiti per interventi d’urgenza nei due capoluoghi – in un campo nel quale il fattore tempo incide notevolmente sul successo dell’operazione.

«È importante riprendere con una prospettiva duratura e stabile nel tempo», osserva il direttore dell’Unità operativa di Cardiologia-Utic Francesco Dettori. «Formare emodinamisti in loco significa avere una previsione di autosufficienza in termini di risorse professionali, e questo è fondamentale per assicurare la continuità del servizio».

L’attività della Cardiologia. L’Emodinamica si inserisce in un reparto, quello di Cardiologia, che nonostante la pandemia non si è mai fermato e ha continuato a garantire tutte le attività ambulatoriali. Sono operativi, e lo sono rimasti anche durante la sospensione di molte attività sanitarie dovute al Covid-19, gli ambulatori per pazienti dializzati, oncologici, talassemici, ischemici ed è ripreso quello per lo scompenso cardiaco. L’ambulatorio pacemaker è l’unico in Sardegna ad essere rimasto aperto nel periodo del lockdown. Si è inoltre incrementata l’attività con le metodiche di controllo remoto in telemedicina, che permettono il monitoraggio del paziente a casa propria.

Il reparto ha proseguito anche con l’attività di cardiostimolazione, estesa con l’utilizzo di dispositivi impiantabili complessi di ultima generazione per la terapia elettrica dello scompenso cardiaco, e con tutte le attività cliniche e assistenziali cardiologiche, sia di emergenza-urgenza che programmate. È stata implementata, con l’arrivo di nuovi macchinari di ultima generazione, l’attività diagnostica non invasiva, in particolare gli esami ecocardiografici di secondo livello, inclusi gli ecocardiogrammi da stress con studio della riserva coronarica, gli ecocardiogrammi transesofagei e quelli tridimensionali.

I progetti in cantiere. È imminente l’attivazione dell’ambulatorio pacemaker e dello scompenso cardiaco all’ospedale Delogu di Ghilarza, mentre è in itinere l’approvazione del progetto per l’avvio dell’attività di risonanza magnetica cardiaca in collaborazione con la Struttura complessa di Radiologia.

Venerdì, 10 giugno 2022

