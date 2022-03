Chissà se i nuovi provvedimenti del governo, messi nero su bianco nel decreto che scrive la parola fine su due anni di stato di emergenza, serviranno a rianimare le città e ripopolare ristoranti e alberghi, svuotati non solo dalla pandemia ma anche dalle conseguenze della guerra in Ucraina e soprattutto da una crisi economica pesantissima.

Sta di fatto che da venerdì prossimo 1° aprile chi era frenato dall’idea di dover esibire il green pass rafforzato (tre dosi di vaccino) potrà tornare a mangiare all’aperto senza dover esibire alcuna certificazione, mentre basterà il certificato base – ma ancora solo per un mese – se si preferisce mangiare al chiuso. Stesso discorso per i bar, nessuna limitazione all’aperto, ancora un mese di pass base al chiuso sia al bancone che ai tavolini. La novità vale anche per i turisti che arrivano dall’estero. Dal primo maggio, quando a Cagliari dopo due anni la festa di Sant’Efisio tornerà al suo splendore, non ci sarà più alcun obbligo, nessuna limitazione anche per l’ingresso negli hotel o altre strutture ricettive. Nei ristoranti interni i clienti che alloggiano nella struttura non dovranno esibire il green pass.

