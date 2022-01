Oristano

Personale in grandissima difficoltà

Situazione sempre molto grave per non dire drammatica al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Oristano, dove tra ieri e oggi sono morti quattro pazienti positivi al Covid, arrivati al presidio in gravi condizioni e con necessità di ricovero in terapia intensiva. Un ricovero in un’altra struttura ospedaliera dell’isola, che però non è stato possibile.

L’ultimo decesso si è verificato in serata.

Un dramma che si ripete ormai da diverse settimane, con gran parte degli spazi del Pronto soccorso occupati da pazienti Covid: si è arrivati a contarne anche 17 contemporaneamente, con alcuni in gravissime condizioni. Un numero pari a quello dei degenti del reparto Covid aperto due settimane fa all’ospedale Delogu di Ghilarza dove però arrivano solo pazienti con necessità di cure a bassa intensità e comunque dotato di organico e ambienti riservati.

La situazione al San Martino risulta sempre di più difficile gestione e rende inevitabile il ricorso a periodiche e temporanee chiusure del Pronto Soccorso. Come la notte scorsa, quando le ambulanze del 118 sono state dirottate verso altri ospedali.

Da aggiungere che il personale infermieristico, già all’osso, è decimato dalle assenze degli operatori positivi, al momento almeno 4, e che gran parte dei turni sono coperti da un solo medico. Una situazione che espone pazienti e personale sanitario a elevate responsabilità e rischi e che, purtroppo, non ha trovato soluzione con l’apertura del reparto Covid all’ospedale di Ghilarza e sembra non trovarne neanche con l’attivazione di nuovi reparti Covid in alcuni ospedali della Regione.

Lunedì, 31 gennaio 2022

