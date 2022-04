Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92 oppure l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il caso è partito dalla denuncia presentata ai carabinieri di Assemini da una donna di 38 anni, marocchina, che aveva acquistato gli oggetti visti su un noto sito di commercio on-line. Dopo il pagamento sulla carta PostePay, gli oggetti non erano mai arrivati e la venditrice era sparita. I carabinieri sono riusciti a identificarla e a raccogliere elementi sufficienti per la denuncia.

Molto meno sofisticata la truffa per la quale i carabinieri Samatzai hanno denunciato una ragazza di Pimentel, 24 anni, domiciliata a Quartu Sant’Elena: è accusata di aver incassato 70 euro per alcuni capi di abbigliamento messi in vendita online e di non aver mai spedito la merce.

Quindici operazioni al Postamat per vendere una chitarra: un impiegato di Dolianova, 38 anni, è cascato nella solita trappola e anzichè incassare il prezzo concordato ci ha rimesso 3.570 euro. Seguendo le istruzioni dettate al telefono da chi diceva di voler acquistare il suo strumento, in realtà ha fatto delle ricariche su 6 carte PostePay.

