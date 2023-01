Santa Giusta

Saldo negativo del 13,5%. Incidono la guerra in Ucraina e l’aumento dei costi dell’energia

Cala il totale delle merci movimentate nel porto di Oristano – Santa Giusta. Se il 2021 era stato l’anno della grande ripresa post Covid-19, il 2022 è stato invece segnato dalla guerra in Ucraina e dall’aumento del costo dell’energia. Male sono andati i cereali e i prodotti petroliferi raffinati, dall’altra parte sono però cresciute in maniera significativa le importazioni di gas naturale liquefatto.

In totale, lo scorso anno sono state movimentate poco meno di 1,5 milioni di tonnellate, con un calo del 13,5% rispetto ai dodici mesi precedenti. Nuova linfa può certamente arrivare dalla recente attivazione della Zes, la zona economica speciale, che porta in dote vantaggi per le imprese che investono nell’agglomerato industriale oristanese.

Tra le note positive c’è il ritorno dei crocieristi. Da questo settore è arrivato un piccolo segnale di ripresa, con le due navi passate per Santa Giusta tra maggio e giugno scorsi. Nel complesso i crocieristi sbarcati nell’Oristanese sono stati comunque pochi, appena 99. Nel 2021 però, complici gli strascichi della pandemia, non si era vista neppure una crociera. Si è quindi trattato di una vera e propria ripartenza da zero.

Secondo i dati forniti dall’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, nel 2022 sono arrivate in porto merci per poco meno di 971.000 tonnellate, mentre le esportazioni non hanno raggiunto le 498.000 tonnellate.

La categoria più consistente sono ancora le rinfuse solide (1,2 milioni di tonnellate, -10,2%), di gran lunga superiori a quelle liquide (229.000 tonnellate, -28%).

Il conflitto in Ucraina ha pesato alla voce importazioni per i cereali (-15%). Se nel 2021 le tonnellate importate avevano superato quota 546.000, l’anno successivo si sono fermate a 464.000. Sono in crescita, invece, le importazioni di derrate alimentari, mangimi e oleaginosi (+23,7%), che in totale contano quasi 187.000 tonnellate di merce arrivata a Oristano.

Segno positivo anche per le importazioni di carboni fossili e ligniti (+93,1%), con 45.000 tonnellate arrivate nel 2022. Saldo negativo, però, per minerali, cementi e calci: in questo caso a crollare sono state le esportazioni, passate da 593.000 a 487.000 tonnellate. Inoltre, lo scorso anno non sono transitati da Oristano prodotti chimici.

Per quanto riguarda le rinfuse liquide, l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna ha registrato un crollo del 39,1% alla voce importazioni di prodotti petroliferi raffinati: nel 2021 al porto erano arrivate 249.000 tonnellate, mentre nel 2022 ci si è fermati poco sotto le 152.000 tonnellate.

Un approfondimento lo meritano, infine, i prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e il gas naturale: qui la crescita delle importazioni è addirittura del 207,5%. Nel 2021 Oristano aveva visto arrivare circa 3.000 tonnellate di gnl, l’anno appena trascorso le tonnellate sono state oltre 9.000.

