Al porto di Cagliari arrivano anche gli ambulanti: “Impossibile lavorare con la benzina a due euro”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Le denunce degli imprenditori non sembrano, al momento, fermare le proteste. In viale La Playa, con i furgoni, sono arrivati i venditori ambulanti: “Siamo al fianco degli autotrasportatori, i 25 centesimi di taglio del Governo non servono a nulla”. A Cagliari si ingrossa la fronda di chi protesta, come spiega Paolo Pietro Serra, ambulante di Sanluri della Confesercenti: “Il gasolio a 2,30 euro è improponibile, non possiamo lavorare spendendo più di un euro e cinquanta al litro. Il Governo pensa di averci fatto un regalo con il taglio di venticinque centesimi, ma non è niente. Vogliamo far valere anche i nostri diritti, ecco perché siamo arrivati sin qui”.Sono stati una decina i furgoni degli ambulanti, partiti da Santa Gilla, che hanno raggiunto il porto.