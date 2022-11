“Al Policlinico di Monserrato turni nel caos per le ostetriche e prestazioni ordinarie nel weekend”

Nella clinica di ostetricia e ginecologia del Policlinico di Monserrato “la situazione è invariata”. Qualche situazione? Quella legata ai turni delle lavoratrici, stando alla nota del sindacato Fials firmata dal segretario provinciale Paolo Cugliara e da quello del sud Sardegna Giampaolo Mascia. I sindacalisti hanno spedito una lettera all’Aou, alla direttrice generale Chiara Seazzu e a quello sanitario Giancarlo Angioni: “Oggi ci chiediamo come mai tutto il personale della struttura non vengo utilizzato per la copertura della turnazione, che avrebbe come beneficio immediato non solo una maggiore distribuzione dei carichi di lavoro ma, nell’imminenza delle festività natalizie, attraverso una mirata redazione dei turni di servizio, anche di consentire a tutti di godere di un meritato giorno di festa con le proprie famiglie. Non di minore impatto è infatti la nuova ‘brillante’ consuetudine organizzativa che ha portato l’erogazione di alcune prestazioni di natura ordinaria nel fine settimana quando dovrebbero essere eseguite solo le prestazioni a carattere urgente, con ulteriore sovraccarico lavorativo per il già risicato personale turnista”, denunciano Cugliara e Mascia. “Perché tale modus operandi se durante la settimana è presente il personale dedicato? Tale contesto è dovuto solo a un problema di organico, con i suoi numeri impietosi a rappresentarne la gravità, oppure esso è associato ad un altrettanto importante problema di organizzazione? Le condizioni di lavoro in piena sicurezza nonché il benessere psicofisico dei lavoratori vengono garantite come previsto dalle norme vigenti? L’ottimale qualità dell’assistenza è sempre garantita alle pazienti? La Fials ha più volte richiamato i vertici dell’azienda alla risoluzione delle problematiche esistenti, l’ultima segnalazione è del 27 settembre 2022), senza avere nessun riscontro. Ad oggi l’Aou cos’ha fatto in merito? Da ciò che si evince assolutamente niente, eppure i direttori di struttura interessati e il servizio professioni sanitarie rappresentano in tale contesto disfunzionale proprio i medesimi vertici aziendali”