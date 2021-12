Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Si tratta di un importante progetto”, spiega Agnese Foddis, “studiato e realizzato per aiutare i cittadini e venire loro incontro, dando tutte le informazioni utili. La nostra Anna sarà attiva h24, 7 giorni su 7 e si interfaccerà con i pazienti, con gli accompagnatori e i visitatori. Darà tutte le indicazioni per raggiungere ambulatori e reparti ma anche qualunque tipo di informazione utile sui nostri servizi”.

Il Policlinico è la prima struttura pubblica in Italia a dotarsi dell’assistente virtuale in 3D, implementando così il piano di digitalizzazione della comunicazione e dell’Ufficio relazioni con il pubblico.

Si chiama Anna, è in 3D, e risponde a tutte le domande che i cittadini fanno sulle attività dell’Aou, sulla dislocazione dei reparti, su visite, ricoveri ed esami. Per il momento le postazioni virtuali saranno due, collocate nei due ingressi principali dell’ospedale, una al piano terra e l’altra al primo piano del blocco C.

