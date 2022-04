Denuncia choc dell’associazione ecologista Grig, gruppo d’intervento giuridico, proprio alle porte dell’estate, quando il Poetto viene letteralmente preso d’assalto dai cagliaritani. Secondo Grig, proprio sulla spiaggia dei centomila, ci sarebbero residui di amianto pericolosissimi per la salute. “Non basta la scandalosa telenovela dei degradanti sacchetti – rifiuto oggi in via di risoluzione con il progetto di rimozione dopo un rosario di esposti e conferenze di servizio, la spiaggia del Poetto, a Cagliari, alla vigilia della nuova stagione estiva sembra esser coinvolta da un ennesimo fatto negativo: la presenza di detriti edilizi probabilmente contenenti amianto , materiale cancerogeno, pericoloso per la salute e l’ambiente”, denuncia Grig.

