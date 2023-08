Al Poetto niente tuffi in acqua durante le esibizioni delle Frecce Tricolori: la polemica corre sul lungomare

Al Poetto niente tuffi in acqua durante le esibizioni delle Frecce Tricolori: dalle 16 alle 19 di sabato 19 e domenica 20 agosto divieto di navigazione, sosta, balneazione, immersioni e pesca. Interdetto lo specchio d’acqua del litorale cagliaritano per consentire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione “Air Show Poetto 2023”.

Il provvedimento è stato adottato dalla Guardia Costiera di Cagliari e a partire dalle 16 e fino alle 19 nella zona interessata dalla manifestazione aerea all’interno delle acque territoriali sono vietate le seguenti attività: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale; praticare la balneazione e comunque accedervi. Effettuare attività di immersioni subacquee; svolgere attività di pesca e ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.

Non solo: al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività in tal senso previste, tutte le unità eventualmente in transito, sosta o navigazione nella fascia di mare di metri 200 dal limite esterno della zona di mare interdetta dovranno: procedere, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo facendo uso di apposito servizio di vedetta e prestando massima attenzione alle comunicazioni radio (canale VHF 16) ovvero agli eventuali segnali provenienti dalle unità impiegate in servizio di polizia marittima, valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo;

attenersi scrupolosamente e senza indugio, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, ad ogni disposizione impartita vie brevi dall’Autorità di P.S., dall’Autorità Marittima o dalle altre Amministrazioni preposte. Durante lo svolgimento della manifestazione i movimenti di ingresso e uscita dal porto di Marina Piccola dovranno avvenire esclusivamente nel tratto di mare al di fuori delle boe delimitanti lo specchio acqueo. Non sono soggette ai divieti le unità ed il personale facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza, della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia in servizio e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.