Al Poetto i campionati mondiali Hobie Cat 16 e Dragoon - Sardegna

Al Poetto i campionati mondiali Hobie Cat 16 e Dragoon

Tornano al Poetto gli Hobie Cat 16 e gli Hobie Dragoon. Dal 2 al 4 giugno in programma i campionati mondiali organizzati dal Windsurfing club Cagliari.

Oltre sessanta gli equipaggi in mare, una trentina le barche del circolo cagliaritano. Tra i padroni di casa presenti sulla linea di partenza, i campioni europei in carica Piero Gessa con Roberto Dessy, già oro agli Italiani nel 2020 a Pescara, Antonello Ciabatti e Luisa Mereu.

Spiccano tra gli atleti laziali Giammarco Gini, campione italiano 2022, che regaterà con Elisa Mustacchi a prua, e Alessandro Cesarini, dell'Aniene. Tra gli equipaggi femminili in acqua l'accoppiata Caterina degli Uberti (vincitrice del campionato europei 2021 con Stefan Griesmeyer) e Diana Rogge, campionessa nazionale 2021 assieme a Lorenzo Rossi (assente in questo campionato). Dovrà fare i conti con l'equipaggio cagliaritano formato da Valentina Gessa e Katia Pessoa. In gara anche i tedeschi Jens Goritz e Anke De Lins, Ulf Hahn e Katrin Wiese-Dohse, Detlef Mohr (regaterà con la cagliaritana) Chiara Cavagnoli e gli austriaci Clemens Kitzmuller e Gundi Kitzmuller.

Tra i Dragoon, la classe giovanile dei catamarani presente con 11 barche, c'è Leonardo Vascellari, già vincitore della Coppa Italia Dragoon 2022 con Gaia Benedetta Frau, che correrà con Noa Lisci a prua. La regata, che vale quale preselezione per i prossimi campionati europei, prevede un numero massimo di 12 prove (massimo 4 ogni giorno) e sarà valida anche con una sola prova.



Fonte: Ansa Sardegna