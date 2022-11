Le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni saranno i protagonisti dell’evento ‘Il parco dei diritti’, in programma il 24 e 25 novembre 2022 dalle ore 9 alle 13 nel Parco di Molentargius.

L’iniziativa, promossa dalla Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari Orsola Apice, ha l’obiettivo di favorire la prevenzione della povertà educativa minorile ed è organizzata nell’ambito del progetto ‘I diritti dei bambini in primo piano’, finanziato dalla Fondazione Con i bambini.

L’evento è rivolto a tutti i bambini della Città Metropolitana di Cagliari, che potranno prendere parte alle due mattinate sia con la proprie famiglie che tramite le scuole in compagnia degli insegnanti. Le attività prevedono giochi a tema sui diritti dei bambini, seminari formativi e momenti di confronto.

“La Città Metropolitana ha aderito a questo e ad altri progetti che si prefiggono di contribuire all’educazione dei minori attraverso iniziative di supporto alle famiglie e alle scuole”, spiega la Garante per l’infanzia Apice. “Un’azione concreta in occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che ricorre il 20 novembre, per far comprendere anche ai più piccoli i loro diritti in modo semplice e divertente attraverso il gioco”.

L'articolo Al parco di Molentargius due giornate dedicate ai diritti dei bambini proviene da Casteddu On line.