Cabras Appuntamento formativo curato da 10LAB di Sardegna Ricerche insieme a Comune e Fondazione Mont’e Prama Quaranta rappresentanti di tutte le più importanti realtà museali della Sardegna a scuola di comunicazione. Si è aperto questa mattina a Cabras, nella sede del museo civico “Giovanni Marongiu”, il corso di approfondimento di due giornate organizzato dal 10LAB di Sardegna Ricerche, il primo science centre dell’Isola e l’unico in Italia interamente gratuito, con il partenariato della Fondazione Mont’e Prama e dello stesso museo. “Con questo corso Sardegna Ricerche vuole rispondere alla richiesta di innovazione e formazione nel campo della comunicazione della scienza da parte delle realtà museali della nostra isola”, ha detto Valter Songini, responsabile relazioni esterne di Sardegna Ricerche. “Siamo riusciti a costruire un programma di altissima qualità coinvolgendo massimi esperti della scena internazionale, affiancati dai nostri professionisti del 10LAB. Vogliamo rendere più attrattivi i nostri musei, accrescere le competenze professionali degli operatori e far crescere il numero dei visitatori. Sono i tre obiettivi chiave del corso iniziato oggi”. “Crediamo molto nel valore della formazione quale elemento strategico imprescindibile per aumentare la qualità del servizio offerto. A beneficiarne”, ha dichiarato il sindaco di Cabras Andrea Abis, “è non solo il nostro territorio ma l’intero sistema culturale della Sardegna, in quanto si creano sinergie importanti tra i vari poli museali. Obiettivo è rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo”.

“Si tratta di un’iniziativa meritoria che vede la Fondazione Mont’e Prama come partner convinto”, ha commentato il presidente della Fondazione, Anthony Muroni. “Speriamo di poter proseguire con le collaborazioni anche al fine di portare avanti con il CRS4 il progetto della realizzazione in 3D delle statue dei Giganti, sulla scorta di quello che l’Italia ha fatto all’Expo con il David di Michelangelo”. Il corso prevede la partecipazione di alcuni fra i massimi esperti internazionali della museologia scientifica: Paola Rodari, già responsabile scientifica del 10LAB, e Matteo Merzagora, direttore dell’Espace Pierre-Gilles de Gennes di Parigi, uno dei musei scientifici più attivi e innovativi nel panorama europeo.

A rompere il ghiaccio è stata Paola Rodari con una panoramica dei musei sardi, l’analisi del loro pubblico e l’illustrazione dei principali strumenti utili ad avere più dati possibili sui visitatori e su cosa cercano in un centro espositivo. A Matteo Merzagora il compito di andare a fondo sull’idea di pubblico e, nella giornata di domani insieme ai responsabili del 10LAB, Gianluca Carta e Giacomo Sanna, a trovare strumenti e soluzioni per raggiungere nuovi pubblici, creare nuove comunità, nuovi formati e nuove relazioni per avvicinare sempre di più le persone alla cultura, alla scienza e alla scoperta.

"L'adesione al corso è stata altissima", hanno spiegato Carta e Sanna, "segno che in Sardegna c'è necessità di momenti di approfondimento come questi, che rendono più attuali e al passo con i tempi le strutture museali, spesso piccole, magari con carenza di visitatori ma sicuramente ricche di potenziale. Questo corso è il primo di una serie di appuntamenti di formazione inserita nella nuova linea di azione 10LAB Training, su cui il centro punta in maniera particolare, per diffondere metodologie innovative e creare dei network culturali che favoriscano collaborazione, scambio di idee e nascita di nuovi progetti". Lunedì, 21 marzo 2022

