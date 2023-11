Al molo Sant'Agostino di Cagliari la gara di regolarità per auto storiche

Prendera’ il via sabato 2 dicembre alle ore 19,30 dal Molo Sant’ Agostino di Cagliari la ” After Race ” gara di Regolarita’ per auto storiche per proseguire poi anche nella giornata di domenica . L’ Evento , che fa parte del Calendario regionale Acisport , e’ stato organizzato da Aci Historic Cagliari , Aci Cagliari per lo Sport e dall’ Automobil Club di Cagliari in collaborazione con il Comune di Cagliari e di Capoterra , La Citta’ Metropolitana di Cagliari , l’ autorita di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Societa’ Cooperativa Poggio dei Pini . La “After Race” partira’ alle 19,30 di sabato dalla Calata di Sant’ Agostino con nove prove cronometrate , a seguire nella stessa serata si disputera’ il ” Match Race ” , gara nella quale gli equipaggi si sfideranno cronometro alla mano uno contro uno a eliminazione diretta . Domenica l’ evento si spostera’ al parco dell’ Acqua di Poggio dei Pini dove , a partire dalle ore 9,00 , si terranno le altre 26 nuove prove cronometrate . Gli equipaggi attraverseranno Capoterra e dintorni nell’ ambito delle regolarita’ previste dalla competizione in una gara che promette spettacolo ed emozioni . Protagoniste ancora una volta le auto d’ Epoca che sapranno suscitare emozioni e ricordi tra gli appassionati e non solo e che regaleranno al pubblico performances cariche di passione e di sana competizione.

Si rinnova l’ impegno dell’ Aci nell’ ambito del motorismo storico-sportivo isolano che richiama a se’ un numero sempre piu’ rilevante di appassionati e che nel riproporre le auto che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale vuole rilanciare anche alle nuove generazioni i valori di una tradizione che ha reso l’ Italia famosa nel mondo grazie ad una tecnologia all’ avanguardia e ad un design avveniristico ed originale .