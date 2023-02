Al mercato di Campagna Amica Oristano arriva l’agri pizza a km 0 con farine e prodotti locali

Oristano

La presentazione giovedì prossimo

Una pizza tutta sarda, con materie prime e prodotti stagionali locali, certificati e tracciati. Nasce l’Agri pizza a km 0 del Mercato Campagna Amica di Oristano.

Giovedì 16 febbraio, a partire dalle 10.30, al mercato Campagna Amica del San Martino di Oristano, verranno presentate e cucinate le prime tre pizze con cui si avvia il progetto dell’Agri pizza a km 0: al casizzolu, al carciofo spinoso e al fungo pleurotus. Partner della iniziativa lo chef-pizzaiolo Luigi Musilli, che cucinerà i prodotti in loco con un piccolo forno della linea Zio Ciro dell’azienda oristanese Tek Ref. Esperienza pluridecennale, Luigi Musilli, chef originario del Lazio e residente in provincia, con Campagna Amica Oristano ha studiato una formula per un pizza genuina a misura dei prodotti del mercato contadino oristanese.

“Partendo dalla qualità e sapidità dei prodotti del mercato”, afferma lo chef Luigi Musilli, “abbiamo studiato e provato varie tipologie di pizze, abbinando l’utilizzo del lievito madre e delle farine sarde, valorizzando quella di grano duro”.

La prima innovazione parte proprio dalla farina del Mulino Bruno Sulis di Samugheo utilizzata per l’impasto: l’80% composta di grano duro e il 20% da farine di grano tenero, tutte rigorosamente sarde. L’ abbinamento del lievito madre attribuisce un ulteriore valore aggiunto. Le pizze seguiranno la stagionalità dei prodotti del mercato e gradualmente verranno proposte e vendute anche altre tipologie nei vari mercati Campagna Amica della provincia.

“Faremo un agri street food di qualità”, aggiunge il direttore provinciale Coldiretti Emanuele Spanò, “abbiamo pensato a un prodotto locale, agricolo e stagionale. La qualità e freschezza dei prodotti viene garantita dalle forniture degli stessi produttori e il resto certificato con prodotti locali e regionali. Prodotti che verranno controllati e verificati a garanzia dei consumatori, procedura utilizzata per tutte le vendite che si effettuano nei mercati”.

“Si tratta di un nuovo prodotto”, commenta il presidente Coldiretti Oristano Giovanni Murru, “arricchirà l’offerta dei nostri mercati in stretta relazione con le produzioni del territorio. Un altro passo avanti nella valorizzazione del lavoro delle nostre aziende”.

Ospiti della presentazione delle prime Agri pizze a km 0 una rappresentanza dell’Adiconsum guidata dal presidente regionale Giorgio Vargiu, una rappresentanza dell’Unitre con la presidente Adriana Boy, una rappresentanza della Condotta Slow Food di Oristano con il presidente Pierpaolo Arca, il presidente e vice-presidente della Unione Regionale Cuochi Sardegna Marcello Sanna ed Elia Saba, lo chef Antonio Sanna.

Martedì, 14 febbraio 2023