Al mare in sicurezza: poliziotti in spiaggia per informare sui pericoli

Oristano

Anche un elicottero, i sub e i cani di salvataggio in quattro incontri a Torre Grande, Arborea, Cabras e San Vero Milis

Quattro giornate di informazione sui pericoli del mare, con simulazioni di salvamento e di recupero di oggetti pericolosi nei fondali di alcune tra le principali spiagge dell’Oristanese. La campagna estiva di prevenzione e sensibilizzazione, promossa dalla Questura di Oristano e denominata “Il poliziotto, un amico anche in mare”, scatterà il 7 agosto nella marina di Torre Grande. Poi l’8 appuntamento nella spiaggia 26 di Arborea, il 9 nella spiaggia di Mari Ermi a Cabras e il 10 a Putzu Idu, nella marina di San Vero Milis.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in un incontro con il questore Giuseppe Giardina, il capo di gabinetto Michele Chessa, i sindaci di Arborea (Manuela Pintus), di Cabras (Andrea Abis) e di San Vero Milis (Luigi Tedeschi). Per Oristano – vista la crisi politica e le dimissioni del sindaco Massimiliano Sanna – era presente il vice comandante della polizia locale, Roberto Chessa.

“Un’idea sviluppata in pochi giorni, insieme ai sindaci presenti”, ha detto il questore Giardina, “sull’onda dell’emozione per quanto accaduto di recente sui litorali dell’Oristanese, dove purtroppo ci sono state delle vittime. Nelle nostre attività non esiste l’attività di salvamento a mare, tranne qualche episodio sporadico negli anni 60, anche se la nostra Questura ha anche una squadra navale, con gommoni e moto d’acqua”.

Nell’ultima riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico era stato affrontato dal prefetto il problema legato alla sicurezza lungo le coste. “Sulla base di queste esperienze assai tristi e sulle potenzialità che la polizia di Stato ha sul sistema globale” ha detto Giuseppe Giardina, “abbiamo deciso a promuovere questa iniziativa. Sono delle giornate che serviranno a soprattutto a sensibilizzare i bagnanti ed i turisti. Promuoveremo momenti formativi e informativi che dureranno circa tre ore, dalle 9 alle 12”.

“Spesso nei litorali si scoprono anche ordigni o strumenti di segnalazione”, ha aggiunto Giardina. “Per questo avremo un’attività svolta dagli artificieri della Questura di Cagliari, sui pericoli che questi oggetti possono rappresentare in mare. Si avrà in questo caso anche l’aiuto delle squadre dei cinofili della Questura di Oristano. Le unità cinofile di alcune associazioni effettueranno delle simulazioni di salvamento a mare”.

Saranno presenti anche degli atleti delle Fiamme oro, uno di quali è stato campione europeo di salvamento a mare. Oltre alla dimostrazione di salvamento e di tecniche di soccorso, verranno simulati anche soccorsi sia a bagnanti che alle imbarcazioni.

Sicuramente spettacolare sarà la presenza dell’elicottero della polizia di Stato e dei sommozzatori della Questura di Sassari, che effettueranno dei lanci in mare per il recupero di oggetti pericolosi dal fondale.

Per finire sarà presente la polizia stradale, per attività preventiva contro l’abuso di alcol. Gli agenti-atleti delle Fiamme oro forniranno ai giovani le indicazioni di base sulle tecniche di sicurezza in mare. “Obiettivo primario” ha concluso il questore, “è quello di creare per tutti le condizioni per trascorrere una giornata spensierata al mare.

L’iniziativa è stata accolta positivamente dai sindaci presenti, impegnati in questi giorni a superare tanti problem – tecnici ed economici – per garantire un adeguato sistema di salvamento lungo le loro coste.

Andrea Abis (Cabras) ha spiegato che le giornate promosse dalla Questura sono importanti per migliorare la prevenzione dei rischi. Cabras sta affrontando seri problemi per organizzare il salvamento in mare, con le risorse limitate assegnate dalla Regione, 30mila euro: il sindaco ha spiegato che il Comune sarà costretto a recuperare fondi propri per allestire postazioni in più lungo i 37 chilometri di costa.

“Non sappiamo quante torrette potremo mettere in piedi”, ha detto Abis, “ma stiamo lavorando per garantire il massimo di sicurezza possibile. I tempi sono legati sempre ai soliti problemi della burocrazia: occorre tempo per promuovere i bandi e recuperare il personale necessario”.

Manuela Pintus ha detto che anche la marina di Arbore – seppure con un litorale meno vasto – deve fare i conti con le poche risorse a disposizione, ma ha garantito che per agosto verrà allestita almeno una postazione di soccorso con i bagnini.

“Più complesso è il nostro problema”, ha detto il sindaco di San Vero Gianluigi Tedeschi: “le due gare indette per avviare il servizio e assumere i bagnini sono andate a vuoto. In questi giorni siamo ultimando la sistemazione della cartellonista di sicurezza lungo le spiagge”.

Lunedì, 31 luglio 2023