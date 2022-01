Cagliari

Sanzioni da 400 euro dopo i controlli dei carabinieri

Un farmacista, il titolare di un bar e un macellaio: tutti e tre sanzionati dai carabinieri perché lavoravano senza avere il green pass rafforzato.

Il primo, 59 anni, è incappato in un controllo in una farmacia di Cagliari. Per lui è scattata anche una segnalazione alla Prefettura, perché i farmacisti sono obbligati a vaccinarsi, come chiunque lavori nella sanità.

A Muravera i carabinieri della Compagnia di San Vito hanno contestato la violazione delle norme per il contenimento della pandemia da coronavirus al titolare di un bar (46 anni) che ugualmente lavorava sprovvisto di green pass. Per lui una sanzione amministrativa da 400 euro.

All’interno del locale c’era anche un cliente che non ha potuto mostrare ai carabinieri la certificazione verde: ha detto ai militari che il titolare gli aveva chiesto di andar via e in questo modo l’ha salvato da guai peggiori.

Il terzo verbale è stato compilato dai carabinieri di Tratalias: dovrà pagare 400 euro anche il titolare di una macelleria che non ha potuto mostrare un green pass valido.

Sabato, 29 gennaio 2022