Al lavoro il nuovo Consiglio comunale di Simala guidato dal sindaco Atzei

Simala

Nei giorni scorsi l’insediamento

Si è insediato lunedì scorso il Consiglio comunale di Simala guidato dal nuovo sindaco Gianmarco Atzei, 32 anni, diplomato al liceo Scientifico tecnologico.

A ricoprire la carica di vicesindaco sarà Raffaele Diana, con delega ai Lavori pubblici e all’Agricoltura.

Per Valeria Pala, invece, delega ai Servizi sociali, allo Sport, alla Cultura e allo Spettacolo.

Il primo cittadino ha tenuto per sé le deleghe ad Amministrativi, Personale, Bilancio, Finanze e Tributi e Polizia amministrativa.

Giorgio Scano, sindaco del paese dal 2008 al 2023, sarà capogruppo di maggioranza.

In Consiglio comunale spazio anche per Alessio Doro, Gianfranco Concu, Sandrina Pani e Emilio Paolo Pusceddu, medico psichiatra in pensione che ha guidato Simala negli anni Novanta.