Al Festival dell’Archeologia domani tanti campioni dello sport

Cabras

E oggi i noti giornalisti Alessandro Giuli e Cristoforo Gorno

Continuano gli appuntamenti del “Festival Internazionale dell’Archeologia – L’Isola dei Giganti 2023”, il primo di tre cicli di eventi appuntamenti proposti dalla Fondazione Mont’e Prama, che animeranno l’estate con archeologia, letteratura e cinema.

Dopo la serata di ieri (la prima a Cabras) che ha visto come protagonista Peppe Servillo nella conferenza “Tharros, 3000 anni di storie, racconti, miti e leggende”, stasera alle 19,30 nei giardini del museo archeologico “Marongiu” di Cabras sarà la volta di “Passato e presente: il racconto della Storia e le regole della cronaca”.

Con la partecipazione di Cristoforo Gorno, giornalista Rai e divulgatore di storia; Alessandro Giuli, anche lui un noto giornalista, stavolta però nelle vesti di presidente del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, e Beatrice Borghi, cofondatrice del Centro internazionale della didattica della Storia all’Università di Bologna, l’incontro offrirà un excursus sul mondo del giornalismo.

Domani, venerdì 30 – stessa sede e stesso orario – in un’originale fusione tra archeologia e sport, si darà spazio al mondo del calcio e del basket con “I giganti nello sport. Un anno insieme al Cagliari Calcio e alla Dinamo Sassari”. Un’iniziativa che ha visto i Giganti di Mont’e Prama testimonial della cultura e della civiltà dei sardi durante le trasferte che le due società hanno effettuato nelle principali piazze nazionali e, nel caso della Dinamo, europee.

Interverranno: Stefano Melis, direttore business e media del Cagliari Calcio; Nicola Riva, figlio del mitico “Rombo di tuono” Gigi Riva; Giuseppe Tomasini, ex calciatore nell’anno del Cagliari Campione d’Italia e vice allenatore a Cagliari nell’annata 1977-1978; Adriano Reginato, ex portiere nell’anno del Cagliari Campione d’Italia; Marsilio Balzano, direttore Marketing & Communication della Dinamo Basket Sassari; Francesco Sardara, Amministratore Delegato della Dinamo Basket Sassari; Francesco Feliziani, Consigliere Federale FIBa e Team Manager del Matex MaraBadminton alla European Club Championships 2023; Thomas Bianchi, Atleta in rappresentanza della squadra Matex MaraBadminton vincitrice della European Club Championships 2023

Presenta, Valentina Caruso, giornalista televisiva, e conduce Massimiliano Medda, conduttore televisivo e attore.

Giovedì, 29 giugno 2023