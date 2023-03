Al degrado non ci sono più limiti, nemmeno in Cimitero: "I rifiuti regnano davanti alla tomba di Italo Stagno"

Al degrado non ci sono più limiti, nemmeno in Cimitero. Al San Michele un cumulo di rifiuti a fianco della tomba della Medaglia d’oro Italo Stagno.

Al degrado in Città regna ormai dappertutto. Non si salvano nemmeno i Cimiteri. E’ il caso del Cimitero di San Michele . la foto lo documenta in maniera inconfutabile . un cumulo di rifiuti

è lì da tempo, a fianco della Tomba della Medaglia d’Oro Italo Stagno. Indecorosamente contrasta con la corona celebrativa a ricordo del nostro illustre concittadino ,caduto in Russia durante la Seconda guerra mondiale. E la direzione cosa fa?