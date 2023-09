Al Consultorio di Ghilarza gli incontri di accompagnamento alla nascita, dalla prossima settimana

Salute Appuntamento per le mamme che partoriranno tra fine ottobre e novembre

Oristano

Appuntamento per le mamme che partoriranno tra fine ottobre e novembre

La Asl 5 di Oristano conferma il sostegno e la vicinanza alle mamme della provincia prossime al parto. Martedì prossimo, 26 settembre, partiranno i nuovi incontri di accompagnamento alla nascita al Consultorio familiare di Ghilarza, destinati alle donne che daranno alla luce il loro bimbo nell’ultima settimana di ottobre o a novembre.

Gli otto appuntamenti in programma dalle ore 9 alle 10.30 per questa nona edizione del corso, nei locali di via Santa Lucia 54, sino all’11 ottobre coinvolgeranno tutti gli operatori del Consultorio.

I temi affrontati saranno legati alla gravidanza, al parto, all’allattamento, al sostegno psicologico, all’importanza della donazione del sangue e del cordone ombelicale, ai servizi e alle norme a tutela della maternità e della famiglia.

Oltre a fornire informazioni qualificate con figure esperte, il ciclo di incontri sarà anche l’occasione per condividere l’esperienza della maternità con altre donne. Si parlerà anche del rientro a casa col nuovo nato.

Per informazioni è possibile contattare il Consultorio familiare di Ghilarza al numero 0785.560413, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30.

Venerdì, 22 settembre 2023

