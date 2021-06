Al Consultorio di Ghilarza dieci incontri per prepararsi al parto

Il nuovo corso di accompagnamento alla nascita incomincerà il 9 giugno

Parto previsto per luglio? Il Consultorio familiare di Ghilarza darà il via mercoledì 9 giugno a un nuovo corso di accompagnamento alla nascita: dieci incontri in presenza, che si svolgeranno nella sede di via Santa Lucia 54, nel rigoroso rispetto delle misure anti-Covid. Durante il corso si alterneranno le diverse professionalità del Consultorio: le ostetriche Giuseppina Ferrandu e Bibbiana Cau, la ginecologa Manola Bandinu, l’assistente sanitario Alessandra Piu e la psicologa Maria Vitalia Manca.

Il percorso di accompagnamento alla nascita è mirato a sostenere le donne, i loro partner e le famiglie nel compiere scelte consapevoli e informate e valorizzare le loro competenze di genitori. Fra i temi affrontati, ci saranno quelli relativi alla fisiologia, l’anatomia e i cambiamenti fisici ed emotivi in gravidanza; il protocollo degli esami da eseguire; l’importanza dello stile di vita come determinante di salute per l’intera famiglia. Si parlerà anche di norme a tutela dalla maternità, di diritti della donna e della famiglia, di politiche sociali.

Le donne potranno prepararsi al travaglio e al parto anche attraverso esercizi di rilassamento. In vista poi del rientro a casa col bambino, riceveranno informazioni e consigli sulle tecniche di allattamento al seno, le vaccinazioni, la prevenzione degli incidenti domestici.

Infine si parlerà dei cambiamenti psicologici della donna, della nascita della relazione con il bambino, del passaggio da coppia a genitori, di sessualità e la contraccezione dopo il parto.

Durante gli incontri saranno offerte anche informazioni sul progetto regionale per la donazione del sangue del cordone ombelicale e sarà consegnato il materiale per aderire al progetto.

La partecipazione al corso è totalmente gratuita: per informazioni e iscrizioni, è possibile telefonare al numero 0785.560413 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30).

