Santa Giusta

E il vicesindaco chiude il cimitero. Amministrazioni in difficoltà senza i lavoratori socialmente utili e i cantieri regionali



L’altra notte l’hanno visto in tanti, con la falce in mano, mentre tagliava l’erba nella cunetta lungo una strada. Il sindaco di Santa Giusta, Andrea Casu, si è rimboccato le maniche e ha deciso di fare lui. In Comune gli operai non sono sufficienti a eseguire tutti i lavori necessari al decoro del paese e non solo: “Ne abbiamo tre, due dei quali lavorano part-time”, spiega il sindaco, che si fa carico anche di aprire e chiudere il cimitero del paese. “Ci alterniamo con il mio vice”, racconta Casu. “Non abbiamo la bacchetta magica e se dal 1994 abbiamo potuto contare sui cosiddetti lavoratori socialmente utili, ora non più”.

Non è tutto: “Nel 2020 e 2021 la Regione non ha stanziato i fondi per LavoRas e ha messo in difficoltà molte amministrazioni. L’erba alta è un problema comune nei paesi che ci circondano”, spiega Casu. “L’altro problema è relativo ai percettori del reddito di cittadinanza. Nel nostro paese su 165 famiglie che lo ricevono, solo 6 persone sono operative, ma non possono utilizzare strumenti che non siano scopa e zappa, perché sono volontari. Non è colpa loro, è l’iter che è complicato”.

“Fanno 6 ore la settimana”, aggiunge il vicesindaco Pierpaolo Erbì, che denuncia: “Siamo passati da una gestione oculata del Comune, con il Reis, a una gestione di cui non si capisce nulla. Il sistema non è efficiente, da tre anni le procedure per l’inserimento nei progetti sono farraginose”.

Nei giorni scorsi la protesta si è levata in particolare per il parco attrezzato nei pressi dello stagno: in molti hanno lamentato la presenza dell’erba alta. “Al netto delle diverse posizioni politiche, è giusto che il cittadino pretenda che l’erba venga tagliata e il paese sia decoroso”, spiega il sindaco Casu, “ma abbiamo dovuto fare una scelta: tagliare l’erba solo una volta l’anno, appaltando i lavori a una ditta esterna e aspettando il periodo giusto per farlo, in modo che non ricrescesse in fretta. Oppure applicare l’addizionale Irpef. Abbiamo optato per la prima soluzione, ma dal prossimo anno potremmo essere costretti a fare diversamente”.