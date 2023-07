Al cinema Odissea di Cagliari il premio Carlo Lizzani - Notizie

Al cinema Odissea di Cagliari il premio Carlo Lizzani. Stefania e Tiziana Medda e Alessandro Murtas sono gli "esercenti italiani più coraggiosi".

Arriva un prestigioso riconoscimento per il cinema cagliaritano di viale Trieste: il premio Carlo Lizzani 2023 per la categoria "Cinema a carattere imprenditoriale". È stato assegnato a Stefania e Tiziana Medda e Alessandro Murtas, in qualità di "esercenti italiani più coraggiosi". Il riconoscimento dell'Anac, associazione nazionale autori cinematografici, è stato loro consegnato a Roma, alla Camera dei Deputati, dal vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. Questa la motivazione: "per aver superato caparbiamente i momenti più difficili delle chiusure degli anni 2020 e 2021, in una Regione dove il numero delle sale è sempre più ridotto ed essere diventato il punto di riferimento del pubblico, grazie a una programmazione di qualità, che si avvale anche della consulenza degli autori. Per dedicare spazi significativi anche alla visione di film in lingua originale e alla formazione del giovane pubblico, contribuendo alla diffusione della cultura cinematografica, in particolare tra le nuove generazioni".

L'8 settembre saranno presenti alla Mostra del cinema di Venezia per assegnare il Premio Carlo Lizzani - Film per la miglior opera italiana. Un premio che attesta l'importante attività culturale svolta dai fondatori e soci di Spazio 2001, che gestisce il Cinema Odissea per la promozione della settima arte: nelle due sale intitolate rispettivamente a Kubrick e Truffaut all'interno di uno storico edificio, un esempio di archeologia industriale nel cuore della città dove vengono programmate proiezioni di film d'autore, rassegne cinematografiche, eventi e anteprime regionali e nazionali. Il Cinema Odissea rappresenta un punto di riferimento importante per registi affermati e esordienti, un luogo in cui è possibile incontrare e confrontarsi con critica e pubblico. La programmazione privilegia il cinema di qualità di prima visione, anche in lingua originale, accanto a interessanti retrospettive nel corso dell'anno. In estate, il Cinema Odissea cura la rassegna Nottetempo, a Sa Manifattura a Cagliari con la riproposizione di alcuni dei titoli più significativi e incontri con i registi e gli attori, oltre a eventi speciali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna