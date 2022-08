Al Brotzu niente pasti per celiaci: “I dipendenti costretti a mangiare il cibo delle persone sane”

I pasti per celiaci al Brotzu? Non esistono, almeno non nella mensa del più grande ospedale sardo. A denunciare il fatto è la Uil, con una lettera di fuoco inviata dal segretario territoriale Attilio Carta e da quelli aziendali, Fabio Sanna e Antonina Usala, al direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario, alla direzione Medica al responsabile dell’anticorruzione e trasparenza dell’Arnas Brotzu e al presidente dell’associazione italiana celiaci. “La nostra precedente, decisa, segnalazione è caduta nel solito immenso buco nero organizzativo e amministrativo che caratterizza l’azienda. Anche i dipendenti celiaci hanno diritto alla mensa e in modo adeguato alla loro patologia. Da sempre, primi anni 80, la Uil è stata costantemente impegnata ad affermare i diritti, mensa compresa, di tutte le lavoratrici e lavoratori.