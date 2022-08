A seguire, dalle 22.30, sempre in Piazza Santo Isidoro, spazio alla musica con Manhattan Suite, Jazz Piano Concert. Protagonista sul palco Carlo Maria Barile. Un racconto in musica, liberamente ispirato a “Delirious New York” dell’architetto danese Rem Koolhaas, che evoca le atmosfere e i paesaggi urbani della grande metropoli sul fiume Hudson. Sui tasti bianchi e neri, in un emozionante e brillante assolo, si sprigiona tutto il fascino di New York, a partire dalle origini di Manhattan, proseguendo con Rockefeller Center, Ground Zero, fino ai grattacieli del centro della città.

“Il Risveglio del Mondo” rappresenta l’ideale continuazione e approfondimento del progetto illustrato in “Parlamento Mondiale. Perché l’umanità sopravviva” (Santelli, 2021), in cui Mario Capanna, insieme con Stefania Barile, Fabio Minazzi, Luciano Neri e Romolo Perrotta, proponeva l’istituzione di un organismo super partes, che come ricordava Roberto Guarasci nella prefazione «potrebbe risolvere i grandi problemi del nostro tempo».

Prosegue ad Allai il Festival Palcoscenici d’Estate, promosso dal Teatro del Segno dalla Amministrazione Comunale. Domani (giovedì 18 agosto), alle 21, in piazza Santo Isidoro, è in programma un incontro con Mario Capanna, politico e scrittore, figura di spicco della vita politica e dell’attivismo italiano, oltre che uno dei principali leader del movimento giovanile del ’68 nonché segretario e coordinatore di Democrazia Proletaria.

Carlo Maria Barile

Il IV Festival “Palcoscenici d’Estate” ad Allai prosegue fino a sabato 20 agosto con un fitto carnet di appuntamenti, fra un invito all’opera e musica folk: Pagine d’opera nel Barigadu con “L’Orfeo – Favola in Musica” venerdì 19 agosto alle 22 in piazza Santo Isidoro (invece che presso il Ponte Romano come precedentemente annunciato) con i soprani Federica Cubeddu e Alice Madeddu, il baritono Manuel Cossu e l’Orchestra da Camera “Johann Nepomuk Wendt” diretta da don Raimondo Mameli: tra la fine del Rinascimento e l’inizio del Barocco, il capolavoro di Claudio Monteverdi su libretto di Alessandro Striggio ripropone il mito dell’antico aedo e della sua discesa all’Ade per riportare in vita la sua sposa, la bella ninfa Euridice. Un’antologia dei brani più significativi per una esecuzione in forma di concerto, un’occasione per riscoprire il celebre dramma in musica, tra virtuosismo e poesia.

Finale in musica sabato 20 agosto, alle 22 in piazza dei Balli, con “FantaFolk”: il concerto del duo formato da Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all’organetto, è incentrato sulla rivisitazione del repertorio musicale contemporaneo internazionale, in una interpretazione inedita e originale attraverso le sonorità, i colori, i timbri e le dinamiche degli antichi strumenti dell’Isola, fra tradizione e sperimentazione, « riuscendo ad abbracciare tutti gli stili e creando un tessuto melodico davvero unico», sorprendente e seducente, di grande suggestione.

A seguire la Festa Finale con gli artisti e gli spettatori uniti in un unico brindisi, con l’auspicio di ritrovarsi per la prossima edizione di Palcoscenici d’Estate ad Allai.

Mercoledì, 17 agosto 2022