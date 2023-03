Al 2° trofeo G.S. Judo Terralba 400 piccoli atleti da tutta la Sardegna: ecco i vincitori

Arborea

Gli incontri si sono svolti ad Arborea

Sono arrivati da tutta la Sardegna i 400 piccoli atleti, appartenenti a 26 società, per partecipare al 2° trofeo G.S. Judo Terralba, svolto ieri al centro fieristico di Arborea.

La gara era dedicata ai bambini dai 3 ai 11 anni. I piccoli judoka hanno combattuto in 5 tatami.

Hanno conquistato la medaglia d’oro Andrea Meloni, Jacopo Lasi, Giacomo Usai e Garau Daniel.

Secondo posto e medaglia d’argento per Gabriele Spanu, Gabriele Esu, Niccolò Troncia, Samuele Licheri e Serena Licheri. Medaglia di bronzo per Sofia Podda, Viola Tocco, Asia Casu e Marika Mereu.

“Sono veramente soddisfatto della numerosa partecipazione dei bambini”, dichiara il tecnico della società di Terralba, Giovanni Spanu. “Un ringraziamento particolare va alla 3A che, come sempre, ci sostiene offrendo i suoi prodotti per omaggiare i bambini, ma grazie anche a Naturalis che ha offerto le fragole per omaggiare i tecnici che hanno arbitrato i bambini facendo si che tutto procedesse nel miglior modo possibile”.

“Un ringraziamento va anche a tutti i ragazzi e genitori della nostra associazione che ci hanno supportato mettendosi a disposizione per tutta la giornata”, dice ancora il tecnico.