RADIO ZAMPETTA SARDA:” IL PICCOLO AKI IN CERCA DI UNA FAMIGLIA PER LA VITA”.

Cagliari – Quartu

Tutto è iniziato così…

Una sera come tante, una scatolina vuota, il cuore che batte a mille…

Perché ognuna di noi lo sa, una scatolina in una colonia equivale ad una possibilità sola… ABBANDONO…

Così con le tempie pulsanti dalle tante domande che risuonano nella testa si iniziano le ricerche.

Quanti saranno?

Quanto saranno piccoli?

E se proprio stasera passasse il branco di cani che ne ha già sbranato diversi?

Sarebbero spacciati

1 giorno

2 giorno

3 giorno

Shhh si sente un flebile miagolio, la fame ha fatto il suo corso ed ha avuto il sopravvento sul terrore, finalmente esce allo scoperto e viene tratto in salvo.

È un maschietto, un microbo di 500 grammi, ora è cresciuto ed ha imparato a fidarsi.

Adesso può aspirare ad una nuova vita

Si cerca una famiglia amorevole che possa rispettare i suoi tempi e non pretenda tutto subito, Aki ha bisogno di tempo, ma è un cucciolo dolcissimo.

Maschietto

2 mesi e mezzo

Antiparassitario, sverminato e prima vaccinazione CRP

Per informazioni contattate il

3939584627

