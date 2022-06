Marrubiu

Giochi e attività educative per bambini e ragazzi sotto i 13 anni, dal 27 giugno



L’estate marrubiese entra nel vivo e torna anche “Ajò a mari”, il tradizionale appuntamento in spiaggia voluto dal Comune e affidato alla cooperativa sociale Coagi.

Tante le attività riservate ai bambini e i ragazzi di età compresa tra i 5 anni e i 13 – non compiuti – da lunedì 27 giugno a venerdì 5 agosto alla spiaggia della 26 di Arborea. In totale saranno dieci giorni di mare, dalle 8 del mattino fino alle 14.

Non saranno semplici giornate da passare in spiaggia: oltre ai tuffi, le merende e i giochi, ci sarà spazio anche per la cultura, con una mattina da trascorrere in compagnia dei libri, letti insieme agli operatori della biblioteca comunale.

Un’altra giornata sarà invece destinata alla storia di Marrubiu, con “Archeoscoprendo”, iniziativa promossa dal Comune e coordinata dall’archeologo (e assessore alla Cultura) Luca Pompianu. Attraverso lezioni multimediali e uno scavo simulato in spiaggia, i ragazzi di “Ajò a mari” potranno così scoprire com’era la vita nell’antica Roma. Sarà un’occasione per conoscere meglio il sito archeologico di Is Bangius, risalente al II e al III secolo d.C., custodito nella frazione a pochi chilometri da Marrubiu.

Le attività vedranno la presenza di un bagnino e di quattro educatori della cooperativa Coagi. Anche l’accompagnamento alla spiaggia di Arborea, con partenza dal Centro di aggregazione sociale in via Gramsci a Marrubiu, sarà a cura di Coagi. Il servizio è aperto anche per i bambini delle frazioni di Sant’Anna e di Is Bangius.

«Abbiamo voluto riconfermare il servizio “Ajò a mari” per offrire ai bambini un’occasione di condivisione, di aggregazione e anche di crescita educativa, dopo un periodo di restrizioni che ha impedito a loro di stare insieme», commenta il sindaco di Marrubiu Luca Corrias.