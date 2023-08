Aiuti pubblici ai vettori aerei, norma Moro arriva in Aula - Notizie

La Regione concede aiuti di Stato per il potenziamento del traffico aereo da e verso gli aeroporti sardi: quindici milioni di euro in due anni, 5 milioni per il 2023 e 10 per il 2024. È il principale punto fermo dell'emendamento aggiuntivo al Collegato alla manovra finanziaria previsto in discussione alla ripresa dei lavori dell'Aula, nel pomeriggio.

Il correttivo recepisce la norma proposta e annunciata dall'assessore Antonio Moro sugli aiuti alle compagnie aeree ed è stato presentato dal capogruppo della Lega, Michele Ennas, all'articolo 21.21 che riguarda le concessioni stagionali turistiche. L'obiettivo del provvedimento, si legge nella norma, è migliorare la connettività della Sardegna e la mobilità dei cittadini dell'Unione attraverso l'attivazione di nuovi collegamenti, finalizzati anche alla destagionalizzazione delle presenze turistiche e alla connessione con il mercato croceristico, compresa la relativa attività di promozione e informazione.

Beneficiari saranno i vettori aerei europei (in possesso del Certificato di operatore aereo e della relativa licenza di esercizio) iscritti nel registro delle imprese dello Stato di appartenenza. La Regione supporterà le compagnie nella forma dell''Aiuto all'avviamento' per incentivare l'attivazione di nuove rotte.

E sarà sempre la Regione, nello specifico gli assessori dei Trasporti e del Turismo, a emanare con una delibera di Giunta le "direttive di dettaglio dei programmi di attività soggetti a contribuzione, anche con particolare riferimento alle specifiche rotte, all'offerta di trasporto e alla sua durata". La concessione di aiuti pubblici ai vettori privati prende le mosse oltre che dalla Costituzione (art. 16 e 119) "da quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea, Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree 2014/C 99/03".

