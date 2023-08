“Aiutatemi, mio figlio è sparito”. Ore di paura, poi la polizia scopre che era col padre

Oristano

Una vicenda ancora da chiarire

Per alcune ore ha temuto che le avessero portato via il bambino. Solo dopo una segnalazione di scomparsa presentata alla polizia, si è scoperto che il piccolo era al sicuro, insieme all’ex marito della donna, autorizzato dal giudice a tenere con se il bambino alcuni giorni alla settimana.

La vicenda, della quale non sono ancora chiari diversi dettagli, è accaduta ad Oristano alcuni giorni fa.

L’allarme per la scomparsa del bambino è arrivato in Questura: la madre terrorizzata ne ha denunciato la scomparsa.

In poche ore gli agenti della Squadra mobile hanno chiarito che in realtà non era successo nulla.

Non si sa se sia stato il padre a portar via il piccolo, senza avvisare l’ex moglie, o se sia stato il bambino ad allontanarsi.

L’allarme comunque è rientrato rapidamente, dopo la segnalazione di scomparsa.

