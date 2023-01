Bonarcado

Deve lasciare l’alloggio in affitto, inagibile: “Ignorata dal Comune, è umiliante”

“Per favore aiutatemi a trovare una casa”. È l’appello di una donna di Bonarcado, invalida al 100% perché malata di sclerosi multipla e costretta su una sedia a rotelle. La casa dove vive ha problemi di agibilità e la deve lasciare: “La proprietaria non farà i lavori, perché la vuole vendere, e non posso più rimanere lì”.

“Ho fatto richiesta per la casa popolare, ma mi è stato detto che quella disponibile non è adatta a me perché su due piani, anche se sarei disposta a mettere un montascale”, spiega la donna. “Ho allora chiesto di essere aiutata a trovarne un’altra, sarei in grado di pagare l’affitto, ma mi sento ignorata”.

“Mi dicono di tornare a vivere con mio padre, ma ci sono già stata e sono scappata. Non chiederei aiuto se non ne avessi bisogno”, continua la donna, che spiega di aver trovato l’attuale casa – dalla quale ha ricevuto lo sfratto – in totale autonomia.

“L’indifferenza delle istituzioni mi fa sentire messa in un angolo, è umiliante”, conclude. “Siete la mia ultima speranza per avere un aiuto”.

Giovedì, 26 gennaio 2022

