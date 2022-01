AIUTIAMO ZAMPE MATTE ONLUS CON RACCOLTA CIBO UMIDO PER I 400 GATTI DI STRADA E PER ICARUS, UN PICCOLISSIMO GATTINO SOTTRATTO ALLA MORTE.

A RADIO ZAMPETTA SARDA, ANTONELLA ZONCA PRESIDENTESSA DELL’ ASSOCIAZIONE ZAMPE MATTE ONLUS, SI RACCONTA E CI PARLA DI ICARUS, UN PICCOLISSIMO GATTINO CHE STA CERCANDO DI SOTTRARRE ALLA MORTE. INOLTRE CHIEDE AIUTO PER PAPPE O DONAZIONI PER I CIRCA 400 GATTI CHE SEGUE A QUARTU SANT’ELENA:” Da tanti anni seguo con amore i tanti gatti e gattini bisognosi, ce ne sono davvero tanti! Uno degli ultimi recuperi riguarda Icarus, un micro gattino di 2 mesi e mezzo, affetto da rachitismo infatti sembra un micino di 20 giorni. L’ ho trovato un giorno di diluvio, immerso in una pozzanghera, sicuramente la forte pioggia ha spazzato via la sua tana, chissà che fine hanno fatto la sua mamma e se ne aveva i suoi fratellini.È stato sottratto dalla morte per ben 3 volte, al suo recupero aveva un ascesso nel mento, è stato curato con una terapia antibiotica, purtroppo non si possono fare analisi perché è troppo piccolo e non si sa dove prelevare il sangue.Da due giorni ha manifestato problemi respiratori, e dagli esami fatti è sopraggiunta una polmonite che sicuramente si sta trascinando dal suo ritrovamento, ma che non ha dato sintomi.Prego per questa piccola creatura, affinché si salvi, e chiedo un aiuto a chi può e ha piacere di darlo per le pappe specifiche babycat e paté o mousse della Royal.Infine I tanti gatti della strada sono senza cibo, in particolare umido se volete aiutarci ad aiutarli mi potete contattare al335 14 67 414.

Oppure potete aiutarci con delle donazioni :

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Grazie di cuore a chi ci aiuterà.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.