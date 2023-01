Aidomaggiore, antiche chiese e frammenti di storia lungo il cammino dei pellegrini

Aidomaggiore Cinquanta partecipanti hanno accolto l’invito della Diocesi Una cinquantina di pellegrini ha accolto con gioia la proposta della Pastorale del turismo della Diocesi di Oristano e ha percorso i sette chilometri del decimo cammino, nel territorio di Aidomaggiore. Sarà il fascino del paesaggio, gli innumerevoli siti archeologici, le tre chiese campestri, le temperature decisamente primaverili, la bella compagnia e pure il vivo desiderio di conoscere a piedi e nella lentezza un altro dei 18 paesi del Barigadu-Guilcier: fatto sta che – settimana dopo settimana – cresce la voglia di trovare quattro ore di tempo libero per andare alla scoperta dei borghi attorno al lago Omodeo. Da Aidomaggiore, nel primo pomeriggio, il gruppo ha raggiunto la chiesa campestre di Santa Barbara lungo l’antico sentiero dei novenanti, che regalava di continuo un panorama da cartolina sull’ampia vallata.

I pellegrini in cammino lungo il sentiero di Santa Barbara

A pochi passi dalla chiesa, una seconda sosta per ammirare le due fonti nuragiche di Santa Barbara, dove un tempo sorgeva l’antico villaggio di Ruinas, prima che fosse abbandonato a causa della peste nera. Al villaggio, il vescovo Visconti in viaggio da Bonarcado ad Ottana trascorse la notte di venerdì 18 maggio 1263, per raggiungere Ottana di sabato, vigilia di Pentecoste. I camminanti hanno poi attraversato l’ampia vallata di Aidomaggiore Josso, superato il ponte realizzato nel 2000, respirato bellezza e ascoltato lo scorrere incessante dei ruscelli che alimentano il bacino dell’Omodeo, prima di giungere alla seconda chiesa campestre, Santa Greca, recentemente restaurata, circondata da olivi secolari e da un parco che contribuisce ad esaltarne l’antichità e la bellezza. A dare il benvenuto agli ospiti e ad offrire loro preziose note storiche sul borgo e le due chiese campestri, il sindaco Antonio Virdis, che ha ringraziato don Ignazio Serra per aver scelto Aidomaggiore come una delle mete del cammino e ha invitato tutti a ritornare per conoscere il ricco patrimonio archeologico presente nel territorio.

Il sindaco Antonio Virdis parla delle chiese campestri di Aidomaggiore

La visita è quindi proseguita nel borgo. Anzitutto, presso il lavatoio comunale in basalto, risalente al 1880. Pochi passi più in là, una nuova sosta presso la prima parrocchiale romanica, intitolata a San Gavino, citata già nel trattato di pace fra Eleonora d’Arborea e Giovanni d’Aragona, stipulato ad Abbasanta il 12 gennaio 1388. L’antica chiesa si anima in modo speciale durante i riti della Settimana Santa; al suo interno conserva un Ecce homo di straordinaria bellezza, capace di creare una forte interazione con chi posa lo sguardo negli occhi del Cristo sofferente. L’ultima tappa, infine, passando per i vicoli e le antiche case in trachite rossa, non poteva che essere la pregevole chiesa parrocchiale Santa Maria ad Palmas, risalente al 1600. Qui i pellegrini hanno concluso in bellezza il cammino con la preghiera composta da papa Francesco per la Terra e l’invito a crescere nella cura, seminando bellezza e non inquinamento, a vantaggio del pianeta e di chi lo abita. Prossimo appuntamento domenica 8 gennaio a Boroneddu: l’undicesimo cammino vedrà i pellegrini raggiungere il novenario di San Salvatore. Gli organizzatori ricordano che la partecipazione è libera ma occorre iscriversi nella pagina facebook Lodialletorri o inviare un messaggio al 331.7912610, indicando il nome del paese (Boroneddu, questa settimana). Il sito web è www.camminodelagomodeo.it. Giovedì, 5 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano